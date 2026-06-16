배우 정시아가 남편 백도빈의 20kg 감량 비법을 공개했다./사진=정시아 유튜브 캡처

배우 정시아가 남편 백도빈의 20kg 감량 비법을 공개했다./사진=정시아 유튜브 캡처

배우 정시아가 남편 백도빈의 20kg 감량 비법을 공개했다./사진=정시아 유튜브 캡처

배우 정시아가 남편 백도빈의 20kg 감량 비법을 공개했다.최근 정시아의 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '무작정 남편 카레 레시피 따라했다가 잔소리 들어버림 정시아 요리 실력 이번 영상으로 검증합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 정시아가 남편에게 전수받은 일본식 카레를 직접 만드는 모습과 함께 백도빈의 식단 관리 비법이 담겼다.정시아는 백도빈의 철저한 자기 관리에 대해 "정말 자기 몸을 끔찍이 생각하는 사람이다. 아무거나 먹지 않는다"고 말했다. 이어 "남편이 소개하지 말라고 그랬는데…"라며 백도빈이 5개월 만에 20kg을 감량했다고 밝혀 눈길을 끌었다.정시아에 따르면 백도빈은 아침마다 아메리카노에 MCT 오일을 넣어 마신다. 그는 공복 상태에서 운동하기 전 이를 섭취해 에너지 전환을 돕는 식단을 유지해왔다고 한다.탄수화물이 당길 때 활용한 자신만의 식단 방식도 공개됐다. 정시아는 백도빈의 식단에 관해 "햄버거를 주문한 뒤 위아래 빵은 제외하고 패티와 채소 등 속 재료만 남긴 채 코코넛 또띠아로 감싸 먹으며 식단을 관리했다"고 밝혔다.정시아는 이를 직접 맛본 뒤 "칼로리가 정말 낮다"며 "종이 같은 식감인데 생각보다 괜찮고 맛있다"고 평가했다. 또 백도빈은 코코넛 밀크에 블루베리와 산딸기 등을 넣어 요거트처럼 만들어 먹는 방법도 즐긴다고 전해졌다.정시아는 2009년 배우 백윤식의 아들인 배우 백도빈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 개인 유튜브 채널을 통해 일상과 가족 이야기를 공유하며 팬들과 소통하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr