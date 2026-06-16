빠니보틀이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

빠니보틀이 연예인 유튜버들을 저격하는 듯한 발언을 했다. / 사진=에그이즈 커밍 유튜브

방송인 빠니보틀이 연예인 출신 유튜버들을 언급한 발언으로 주목받자 직접 상황 수습에 나섰다.빠니보틀은 지난 15일 자신의 SNS를 통해 "나도 돈 냄새 맡고 유튜브 하는 것", "제발 그만! 재밌자고 한 것"이라는 글을 올렸다.논란이 된 발언은 최근 공개된 에그이즈커밍 유튜브 채널 '채널 십오야'의 콘텐츠 '2026 유튜브 심포지엄'에서 나왔다. 해당 영상에는 나영석 PD를 비롯해 강민경, 곽범, 미미미누, 빠니보틀, 엄지윤, 카더가든, 효연, 침착맨 등이 출연해 유튜브 시장과 크리에이터 문화에 대한 이야기를 나눴다.영상에서 빠니보틀은 "이게 '유튜브 심포지엄'이라 했는데 구성을 받았을 때 조금 놀랐다"며 말문을 열었다. 이어 그는 "여기서 내가 인정할 수 있는 유튜버라 할 수 있는 사람은 딱 세 명이다. 나, 미미미누, 침착맨"이라고 말했다.이어 그는 "여기 가수, 개그맨들 계시는데 본인 분야에서 어느 정도 성취를 이루신 분들이시다. 이분들이 유튜브에 들어와서 3루에서 시작했는데 본인이 야구를 잘한다고 생각하시는 분들이 계신다. 우리는 진짜 안타를 쳐서 나온 사람들"이라며 크리에이터와 연예인 출신 유튜버의 출발선 차이를 언급했다. 그러면서 "연예인 분들은 (유튜브에) 돈 냄새를 맡고 들어오신 분들"이라고 지적했다.이후 해당 발언이 온라인상에서 화제를 모으자, 빠니보틀은 SNS를 통해 직접 진화에 나섰다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr