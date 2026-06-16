주시은 SBS 아나운서가 배우 임지연과 나란히 포즈를 취하고 있다. / 사진=주시은 SNS

주시은 SBS 아나운서가 배우 임지연과 만났다.주 아나운서는 지난 15일 자신의 인스타그램에 "월요일 행복하게 마무리💕 예쁘고 친절하신 임지연 배우님이었다💛"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 주 아나운서가 임지연과 나란히 붙어 손하트를 만들고 있는 모습. 이후 주 아나운서는 SNS 스토리에 "예쁨예쁨. 좋은 향기도 났다"라며 임지연과 만난 후기를 거듭 전했다.한편 임지연은 현재 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에 출연 중이다. 해당 작품은 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 악질해진 무명 배우 신서리(임지연 분)와 자본주의의 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준 분)의 전쟁 같은 로맨스를 그린 작품이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr