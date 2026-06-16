전효성이 김숙과 만나 담소를 나눴다. / 사진='김숙티비' 영상 캡처

전효성이 김숙과 만나 담소를 나눴다. / 사진='김숙티비' 영상 캡처

전효성이 과거 3년간 일한 데 대한 출연료를 받지 못했다고 고백했다. 또한 힘들었던 시기에 대해 이야기했다.15일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '[밥친구] 별안간 솥밥 먹다 우는 여자 둘과 시크릿 완전체 만남'이라는 제목의 영상이 공개됐다.김숙과 전효성은 한남동의 한 식당을 찾았다. 전효성은 "오랜만에 돌아온 시크릿 효성"이라고 인사했다. 텐션이 업된 전효성의 모습에 김숙은 "얘 이런 성격이 아니다"라며 "집구석에 있고 왜 안 나오는 거냐"면서 새삼스러워했다. 두 사람은 과거 MBC예능 '비디오스타'가 끝난 후 처음 보는 것이라고 했다.김숙은 "(전효성과는) '비디오스타' 인연이다. 거의 매주 같은 분장실에서 밥 먹고 했던 멤버이다"라며 "효성이에게 아픔이 좀 있었다"고 말했다. 전효성도 "이런저런 일이 있었다"라며 고개를 끄덕였다. 김숙은 "3년 일하고 출연료를 아예 못 받았다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.김숙은 "어쩐지. 처음에 의욕적이었는데 내가 의욕이 없더라. '왜 이렇게 의욕이 없나' 생각했는데 돈을 못 버니까"라며 "왜 우리한테 힘들다는 얘기를 안 했냐"고 걱정했다. 전효성이 "얘기했다"며 웃음을 터트리자 김숙은 민망해했다.전효성은 "그때가 20대에서 30대로 넘어갈 즈음이었다. 일 외에 다른 데서 행복을 찾는 방법을 몰랐다. 인생 공부를 많이 했다"고 털어놨다. 이어 "성숙해졌다. 스태프들의 소중함을 많이 알았다"라고 말했다.일을 그만둔 후 일과가 어땠냐는 물음에 "거의 집에 있었다. 일어나서 '이 시련이 빨리 끝나게 해달라'고 기도했다"고 답했다. 이어 "자격증을 하나 땄다. 반려동물관리사 자격증"고 밝혔다. 그러면서 "만약 연예인을 안 한다면 뭘 할까 고민하다가 동물을 위한 걸 하고 싶더라"고 이유를 설명했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr