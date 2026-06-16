불법 의료 시술 의혹으로 방송 활동을 중단했던 먹방 유튜버 입짧은햇님의 근황이 전해졌다./사진제공=JTBC

불법 의료 시술 의혹으로 방송 활동을 중단했던 먹방 유튜버 입짧은햇님의 근황이 전해졌다./사진제공=두찜

불법 의료 시술 의혹으로 방송 활동을 중단했던 먹방 유튜버 입짧은햇님의 근황이 전해졌다. 그는 현재 경기 파주의 한 애견 카페를 인수해 운영 중인 것으로 알려졌다.15일 온라인 커뮤니티와 매장 이용객들의 후기에 따르면 입짧은햇님은 파주 소재의 한 애견 카페에 상주하며 직접 매장을 관리하고 있다. 방문객들은 "거의 매일 카페에 나와 관리하고 있다", "앞치마를 두르고 바쁘게 매장을 오가는 모습을 봤다"며 그의 근황을 전했다.해당 카페의 전 운영자는 지난 3월 공식 SNS를 통해 양도 소식을 알렸다. 당시 매장 측은 "카페 단골이었던 햇님 님이 새로운 이름으로 이 공간을 이어가게 됐다"며 입짧은햇님이 카페를 인수해 4월 재오픈한다고 밝혔다.이후 공개된 사진과 영상에는 정식 개업을 앞두고 반려견 운동장과 전반적인 인테리어를 점검하는 입짧은햇님의 모습도 담겼다. 해당 카페는 약 1000평 규모의 천연 잔디 마당을 갖춘 대형 애견 카페로, 안전을 위해 15kg 이하 반려견만 입장할 수 있다. 또한 14세 이하 어린이의 출입을 제한하는 노키즈존으로 운영되고 있다.입짧은햇님은 1세대 먹방 유튜버로 큰 사랑을 받으며 tvN 예능 '놀라운 토요일' 등에 고정 출연했다. 그러나 지난해 말 박나래 전 매니저의 폭로로 시작된 이른바 '주사이모' 사태에 연루됐다는 의혹이 제기되면서 방송에 활동에 제동이 걸렸다. 입짧은햇님은 불법 다이어트 약물 제공 및 무면허 링거 시술 의혹을 받은 A씨와 관련해 논란에 휩싸였고, 지난해 12월 출연 중이던 tvN 예능 '놀라운 토요일'에서 하차하는 등 방송 활동을 전면 중단했다.당시 입짧은햇님은 공식 입장문을 통해 "A씨와는 지인의 소개로 병원에서 처음 만났기 때문에 의사라고 믿고 진료받았다. 바쁜 날은 A씨가 우리 집으로 와 준 적이 있다"고 해명했다. 이어 "여러 사정들을 좀 더 주의 깊게 살피고 신중하게 처신했어야 함에도 그러지 못했던 부분은 제 큰 불찰이고, 깊이 반성하고 있다"고 사과했다.'주사이모' 논란 이후 자취를 감췄던 입짧은햇님이 1000평대 대형 애견 카페 운영자로 새로운 일상을 시작한 사실이 알려지면서 그의 근황에 관심이 쏠리고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr