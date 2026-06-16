사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 체형 분석을 통해 새로운 스타일링 방향을 찾았다.16일 고소영 유튜브 채널에는 '고소영이 긴 머리 안 어울리는 이유 (+레어리, 얼굴평가)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 헤어와 메이크업에 이어 패션 컨설팅을 받았다. 컨설턴트는 고소영의 체형에 대해 "전형적인 모래시계형 체형"이라며 "상하체 밸런스가 잘 맞고 목이 길다. 어깨 너비도 너무 좁거나 넓지 않다"고 분석했다.특히 골반 라인을 장점으로 꼽았다. 컨설턴트는 "골반이 큰 편이다. 이런 체형은 허리가 짧고 다리가 길어 보인다"며 "오히려 허리 라인을 드러내는 옷이 가장 날씬해 보인다"고 설명했다.고소영은 의외의 콤플렉스를 고백했다. 그는 "엄마는 늘 '너는 골반이 예쁘다'고 했는데 나는 힙이 큰 게 콤플렉스였다"며 "엉덩이를 덮지 않는 옷은 거의 입지 않았다"고 털어놨다.컨설턴트는 "큰 장점을 가지고 있었던 것"이라며 "몸선이 드러나는 게 중요하다. 허리를 잡아주고 골반을 가리지 않는 스타일이 훨씬 잘 어울린다"고 조언했다.이에 고소영은 "나는 되게 보수적이다. 팔만 드러나도 벗고 다니는 느낌이 든다"며 "미니스커트를 입으면서도 노출하면 신경이 쓰인다"고 말했다.색상에 대한 조언도 이어졌다. 컨설턴트는 "이목구비가 선명한 편이라 검은색, 네이비, 다크 그레이처럼 진한 색이 잘 어울린다"며 "파스텔톤은 얼굴을 흐릿하게 보이게 할 수 있다"고 설명했다.컨설팅을 마친 고소영은 새로운 스타일로 변신했다. 그는 프라다 스커트에, 샤넬 가방과 신발까지 풀장착하며 세련된 룩을 선보였다.제작진이 "이러고 다니면 사람들이 쳐다보지 않냐"고 묻자, 고소영은 "쳐다보면 어떠냐. 난 그런 건 신경 안 쓴다. 얼굴 가리고 다니는 스타일도 아니다"라고 당당하게 말했다.이어 "나는 갈 데가 없다"면서도 강아지를 데리러 가야 한다며 그대로 거리를 걸었다. 고소영은 "머리를 자르면 조금 더 어려 보이는 건 있는 것 같다. 분위기는 조금 없어지지만 머리는 금방 긴다"고 만족감을 드러냈다.한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼했으며 슬하에 두 자녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr