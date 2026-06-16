사진=유튜브 '더브라이언'

사진=유튜브 '더브라이언'

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그룹 플라이투더스카이 환희와 브라이언이 팬미팅 가능성을 언급하며 재결합 기대감을 높였다.16일 유튜브 채널 '더 브라이언'에는 '플라이투더스카이 재결합 임박?! 팬미팅 계획부터 히트곡 메들리까지 환희 평택 입성 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 환희는 브라이언의 평택 집을 처음 방문했다. 그는 집에 들어서자마자 "이게 집이야? 미국이네. 평택에서 노 놨네"라며 감탄을 쏟아냈다. 넓은 거실과 수영장, 작업실 등을 둘러본 환희는 "이런 집은 처음"이라며 놀라움을 감추지 못했다.브라이언은 환희에게 집 곳곳을 소개했다. 그러던 중 냉장고에 붙은 자석이 눈길을 끌었다. 팬들이 선물한 자석에는 환희와 브라이언의 뽀뽀하는 일러스트가 담겨 있었고, 환희는 "이건 뭐냐. 이건 잘못된 것 같은데"라고 말해 웃음을 안겼다.두 사람은 과거 숙소 생활도 떠올렸다. 브라이언은 "데뷔했을 때는 조그마한 숙소 생활하면서 이런 건 상상도 못 했다"고 했고, 환희 역시 "중국집 볶음밥 시키면 고급이었다. 탕수육까지 시켜주면 너무 감사했다"고 회상했다.대화는 자연스럽게 플라이투더스카이 활동으로 이어졌다. 제작진은 "환희 콘서트 때 관객 중 한 분이 플라이투더스카이 팬미팅이 소원이라고 했더니 꼭 하겠다고 하지 않았냐"고 물었다.이에 환희는 "우리가 작년에 한 번 하려고 했었다. 그런데 안 좋은 상황이 있었다"고 밝혔다. 브라이언도 "스케줄이 꼬였다"며 "둘 다 1월생이라 생일 파티 겸 팬미팅을 하자고 얘기했었다"고 설명했다.다만 브라이언은 무대에 대한 솔직한 부담도 털어놨다. 그는 "솔직히 말하면 조금 두려움이 있다. 그래서 안 하는 거지 노래가 싫은 건 아니다"라고 말했다.이를 들은 환희는 "브라이언이 노래하는 것에 부담을 느낀다고 하는데, 팬들은 그런 거 다 필요 없다. 그런 건 들리지도 않는다"며 "사람들은 계속 '플라이 언제 나와요?'라고 묻는다"고 말했다.두 사람은 과거 히트곡 메들리 무대에 대한 이야기도 나눴다. 환희는 "브라이언이 내 콘서트에 나왔을 때 팬들이 정말 좋아했다"며 "브라이언 파트가 나오니까 제대로 된 주인이 온 느낌이었다"고 말했다.브라이언 역시 "팬들이 너무 좋아하더라"고 답했다. 오랜 시간 각자의 길을 걸어온 두 사람이지만, 여전히 함께 있을 때 가장 빛나는 호흡을 보여주며 팬미팅과 재결합 활동에 대한 기대감을 키웠다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr