사진=유튜브 '롤링썬더'

사진=유튜브 '롤링썬더'

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신기루가 무명 시절 성인용품 PPL까지 직접 소화했던 일화를 공개했다.16일 유튜브 채널 '롤링썬더'의 웹예능 '신여성'에는 개그우먼 신기루가 게스트로 출연해 이경실, 조혜련, 이선민과 다양한 이야기를 나눴다.이날 신기루는 자신을 알린 계기로 팟캐스트 '육성사이다' 시절을 언급했다. 김영희, 홍현희 등과 함께 활동했던 그는 "사람들이 욕을 원했다"며 "당시에는 방송을 하는 사람도 있었고 조심해야 할 것도 많았는데 잃을 게 없는 사람은 나뿐이었다"고 회상했다.신기루는 당시 수위 높은 콘텐츠도 마다하지 않았다고 밝혔다. 그는 "성인용품 PPL이 들어왔는데 리뷰까지 제가 했다"고 말해 출연진을 놀라게 했다. 이어 "직접 사용해 보고 후기를 이야기해야 하지 않겠나. 다른 사람들은 부담스러워했지만 저는 했다"고 털어놨다.신기루는 "그때는 이슈가 되려면 자극적이고 센 이야기를 해야 했다"며 "욕도 많이 했고 성인용품 리뷰도 했다"고 웃었다. 이어 "지금 생각하면 정말 별의별 걸 다 했다"고 덧붙였다.거침없는 행보는 오히려 신기루만의 캐릭터를 만들었다. 그는 "가식 없이 솔직하게 이야기한 게 결국 지금의 나를 만든 것 같다"고 말했다.최근 시작한 주식 이야기도 화제를 모았다. 조혜련이 화려한 액세서리를 보며 "오늘 왜 이렇게 부자처럼 하고 왔냐"고 묻자 신기루는 "오늘 콘셉트는 졸부"라며 "하이닉스 8만 원에 들어간 사람처럼 꾸며봤다"고 너스레를 떨었다.이어 "사실 어제 처음 주식을 시작했다. 하이닉스를 146만 원에 샀다"고 밝혔다. 그는 "'돈은 이렇게 버는 거구나' 싶었던 게 어제 146만 원에 샀는데 오늘 아침 보니까 162만 원이 돼 있더라"고 말해 웃음을 자아냈다.신기루는 "다만 계속 시세를 보게 되는 게 단점"이라고 토로했다. 이에 이경실과 조혜련은 "처음이라 그런 것"이라고 조언했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr