사진 = 박지훈 인스타그램

가수 겸 배우 박지훈이 편안한 일상 속 자연스러운 모습으로 시선을 사로잡았다.최근 박지훈은 자신의 인스타그램 스토리를 통해 셀카 한 장을 공개했다.공개 된 사진 속 박지훈은 흰색 상의를 입은 채 누운 자세로 카메라를 가까이 바라보고 있다. 한 손을 턱 아래에 가볍게 둔 모습과 또렷한 이목구비가 어우러지며 시선을 끌었고 메이크업을 거의 하지 않은 듯한 자연스러운 얼굴이 담백한 매력을 더했다. 셀카 한 쪽에는 이모지가 함께 담겨 눈길을 끌었다.한편 1999년생인 박지훈은 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 배우에 등극했다. 또 박지훈은 tvN 드라마 '취사병 전설이 되다'에서 미역으로 분장한 모습 부터, 등뼈 피리를 부는 골키퍼, 할머니 분장까지 모두 소화해 다양한 모습을 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr