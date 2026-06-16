사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 32기 영수와 순자가 본방송에서 보지 못한 단둘만의 드라이브 대화를 통해 핑크빛 기류를 형성했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '※미방분※ 32기_장신 듀오, 순자와 영수의 차 안 대화'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영수는 촬영 일정으로 인해 잠을 거의 자지 못해 피곤함이 몰려오는 상황이었지만 옆자리에 앉은 순자와 대화를 나누며 필사적으로 텐션을 유지하려 노력했다.순자는 "좁고 어색할 수 있는 차 안이라는 공간에서 영수가 다정하게 대화를 잘 이끌어준 덕분에 전혀 어색하지 않았다"며 고마움을 전했고 영수 역시 "순자와 이야기하는 것만으로도 피로를 잊고 즐겁다"며 남다른 호감을 표했다.특히 두 사람은 큰 키라는 강력한 신체적 공통점을 발견하며 급속도로 친밀해졌다. 영수는 "처음 순자를 마주했을 때 키가 무척 크신 분이라는 강렬한 인상을 받았다"고 고백했고 순자 또한 영수를 비롯해 이번 32기에 유독 장신 출연자들이 많다는 점을 흥미롭게 지켜봤다며 깊은 공감대를 형성했다.뛰어난 자기관리 비법도 공유됐다. 영수는 체중이 많이 나갔던 과거를 털어놓으며 지난 1월 1일부터 철저한 식단 조절과 헬스를 병행해 두 달 만에 체지방만 무려 8kg을 감량했다고 밝혀 순자를 깜짝 놀라게 만들었다.두 사람의 독특한 일상 습관과 가치관에 대한 이야기도 이어졌다. 영수는 자신이 평소 만화책이나 일반 서적을 볼 때 완결이 나면 한꺼번에 몰아서 보는 독특한 습관이 있어 본방송을 잘 챙겨보지 않는다고 설명했다. 영수는 "본방을 매주 기다리며 감상하다 보면 나중에 한 번에 보려고 할 때 오히려 흥미가 떨어지는 경험을 했기 때문"이라며 몰아보기 방식을 선호하는 이유를 덧붙였다.이어 첫인상과 가명에 대해 이야기하던 중 순자는 자신의 이미지가 순자라는 이름과 매칭이 잘 되는지 고민을 토로했고 영수는 첫 만남 당시 순자의 세련된 외모를 보고 정숙일 것이라 예상했다며 솔직한 속마음을 전했다.마지막으로 두 사람은 다른 출연자인 영숙의 시원시원하고 당찬 리더십에 대해 함께 칭찬 릴레이를 펼치며 가치관을 공유했다. 영수와 순자는 영숙의 좋은 성격을 본받고 싶다며 공통된 의견을 모았고 이 과정에서 서로가 추구하는 성격의 기준이나 내면의 가치관이 매우 비슷하다는 점을 확인하며 서로에게 더 큰 매력을 느꼈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr