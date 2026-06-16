사진 = '홍아림' 유튜브 채널 캡처

사진 = '홍아림' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 돌싱 특집 28기에 출연했던 옥순과 영호가 재혼 가정을 이룬 후 자녀의 성본 변경 문제와 축의금에 대한 심경, 그리고 향후 2세 계획까지 솔직하게 털어놓으며 구독자들과 소통했다.'나는솔로' 28기 옥순이 운영하는 유튜브 채널 '홍아림'에서는 '결혼 정보부터 2세 계획까'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 28기 옥순과 영호가 가족 여행 중 구독자들의 다채로운 질문에 답변하는 특별한 시간을 가졌다.신혼집을 옥순이 기존에 거주하던 파주로 선택한 배경에 대해 영호는 초등학교 입학을 앞둔 사랑스러운 딸의 주변 환경이 급작스럽게 변해 혼란을 느끼지 않도록 배려한 결정이었다고 전했다.이어 가장 이목을 모았던 딸의 성본 변경 계획에 대해 옥순은 질의응답을 진행할 때마다 자주 받는 질문이라고 운을 떼며 "이게 법적인 문제고 상대방과 연락이 닿지 않는 상황이기 때문에 이걸 방송으로 풀었을 때 어떤 오해가 될 수가 있어서 말을 최대한 아끼고는 있다"라고 조심스러운 입장을 피력했다.전남편의 양육비 미지급과 면접 교섭 부재로 소통이 단절된 특수한 상황 탓에 친양자 입양이나 성본 변경 등의 복잡한 법적 절차가 예견되지만 옥순은 딸 역시 달라진 상황을 자연스럽게 수용하고 있음을 밝히며 "법적인 절차나 이런 건 자세히는 말씀을 드릴 수 없다"라는 자막과 함께 조용히 해결해 나갈 뜻을 내비쳤다.자녀가 있는 상태에서 가정을 재편하는 것에 대한 심도 깊은 조언과 신혼의 비화도 이어졌다. 영호는 재혼을 고민하는 이들을 향해 상대방의 조건과 처지를 온전히 수용해야 함을 강조하며 자신이 상대를 위해 무언가를 희생하고 양보했다는 마음이 티끌만큼이라도 든다면 그런 자세로는 시작하지 않는 것을 권장한다고 단호하게 말했다.이어 영호는 "사랑하는 아내와 딸을 품고 소중한 울타리를 만든 것 자체가 큰 축복이자 감사이기에 이러한 확고한 마음가짐이 없다면 결국 갈등이 발생해 아이에게 상처를 남길 수 있으므로 진중하게 결정해야 한다"고 덧붙였다.한편 부부는 재혼식 당시의 축의금과 하객 초대에 얽힌 고충도 솔직하게 고백했는데 옥순은 재혼의 특성상 선뜻 먼저 연락을 취하는 것이 송구스러웠다고 털어놨다.영호 역시 내적 친밀감이 깊은 지인들에게조차 오랜만의 소식이 결혼이라는 점이 죄송해 연락을 주저했으나, 먼저 소식을 접하고 식장을 찾아 축복을 건넨 하객들에게 깊은 감사를 전했다. 단란한 가정을 이룬 부부는 영호의 형님 댁처럼 다복한 남매를 두고 싶다는 소망을 내비치며 "딸 하나, 아들 하나가 있으면 좋겠다는 이런 얘기를 하긴 한다"며 "저희 마음대로 되는 건 아니라서 저희는 열려있다"라며 새로운 생명을 향한 기대감을 숨기지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr