사진 = '쑥쑥 SsookSsook' 유튜브 채널 캡처

사진 = '쑥쑥 SsookSsook' 유튜브 채널 캡처

그룹 라이즈 멤버 은석과 원빈이 개그맨 양세찬과 함께 역대급 흡입력을 자랑하는 3차 찜닭 먹방을 선보였다.개그맨 양세찬이 운영하는 유튜브 채널 '쑥쑥 SsookSsook'에서는 '라이즈동생들이랑 찜닭먹다가삘받아서3차까지갔숨돠'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 라이즈 은석과 원빈이 게스트로 출연해 양세찬과 함께 두찜의 실비한우곱찜닭을 메인으로 화끈한 먹방을 펼치는 모습이 그려졌다.은석과 원빈은 각각 자신들의 별명인 '석질이'와 '빈질이'로 친근하게 인사를 건네며 등장해 시작부터 유쾌한 분위기를 자아냈다. 1차 식사에서 은석과 원빈은 찜닭과 각종 튀김을 조합해 먹기 좋게 가위로 손질하며 재료에 대한 감탄을 연발했다. 특히 직접 셀프 김밥을 제조해 삼합으로 즐기는 창의적인 먹방 스킬까지 선보이며 남다른 찜닭 애정을 드러냈다.이어 양세찬의 제안으로 자리를 옮겨 2차와 3차까지 지치지 않는 열정적인 식사가 이어졌다. 찜닭 속 대창과 김치, 닭고기를 한입에 넣으며 폭풍 리액션을 펼친 은석은 대창의 기름이 김치를 휘몰아치고 닭이 튀어 나가는 맛이라며 독특하고 생생한 맛 평가를 남겨 양세찬을 폭소케 했다.3차 마무리 단계에 접어든 멤버들은 숨겨둔 속마음을 공유하며 한층 끈끈해진 친밀함을 과시했다. 원빈은 양세찬에 대해 정말 추잡스럽게 먹어도 마음이 편안한 형님이라며 남다른 친근감을 표했고 은석은 양세찬을 자신만의 안식처라고 정의하며 든든한 신뢰감을 드러냈다.영상 후반부에는 라이즈의 향후 컴백 콘셉트를 미리 짚어보는 흥미진진한 브리핑 시간도 마련됐다. 은석과 원빈은 최근 옥상에서 촬영돼 화제를 모은 컴백 스포일러 사진 속 멤버들의 아련한 표정과 시선 처리를 바탕으로 새로운 앨범의 분위기를 진지하게 유추했다.은석과 원빈은 이번 신보를 통해 라이즈 특유의 아날로그적이면서도 아련하게 그리운 감성을 제대로 예고하며 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다. 양세찬 역시 든든한 동생들과 함께해 배부르고 행복한 시간이었다며 소감을 전했고 세 사람의 완벽한 먹방 케미스트리는 시청자들에게 꽉 찬 포만감과 웃음을 선사하며 훈훈하게 마무리됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr