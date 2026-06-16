이다희 / 사진 = 이다희 SNS

배우 이다희가 몰라보게 앙상해진 실루엣을 공개했다.16일 이다희는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 실버 글리터 디테일이 돋보이는 슬리브리스 홀터넥 드레스를 입은 이다희의 모습이 담겼다. 이날 이다희는 명품 시계 브랜드 행사에 참석해 우아한 매력을 자아냈다.특히, 그의 한층 슬림해진 자태가 눈길을 끌었다. 이다희는 어깨뼈가 훤히 보이는 가녀린 팔뚝 라인과 가죽만 남은 앙상한 상체를 자랑해 일부 팬들의 우려를 사기도 했다. 그러면서도 그는 날렵한 턱선과 이전보다 또렷해진 이목구비로 독보적인 비주얼을 뽐내 감탄을 자아냈다.해당 사진을 접한 팬들은 "드레스 입으니까 숨겨진 볼륨감이 살아난다", "진짜 아름답다" 등 그의 변함없는 미모에 감탄을 표했다. 그러나 일각에서는 "너무 말랐다", "진짜 가죽밖에 안 남았는데" 등 과도하게 앙상한 자태에 대한 우려의 목소리가 쏟아졌다.한편, 이다희는 프로필상 176cm라는 큰 키에 비해 몸무게 49kg를 유지하고 있는 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr