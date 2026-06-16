가수 이상민 / 사진=텐아시아 DB

이상민은 지난 15일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서 게스트로 출연한 티파니 영과 김예원, 아일릿과 함께 이야기를 나눴다. / 사진 제공 : SBS 방송 캡처

이상민이 아일릿을 향해 후배 사랑을 보였다.이상민은 지난 15일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서 게스트로 출연한 티파니 영과 김예원, 아일릿과 함께 이야기를 나눴다.이날 방송에서 이상민은 꽃거지 분장을 하고 스페셜 MC로 등장한 허경환에게 "항상 이렇게 초반에 긴장을 하니?"라며 웃어보였다. 현장의 시선이 티파니 영의 반려견 복자에게로 모이자 이상민은 "(허경환이) 복자한테 시선을 다 뺏기고 있다"고 말했다. 이어 이상민은 김예원에게 탁재훈과 허경환 중 한 명을 선택하라며 "(경환이가) 꼴은 거지 같아도 애는 착해요", "재훈이 형 밀리고 있다"며 은근한 경쟁 구도를 형성했다.이후 아일릿이 등장했을 때는 이상민의 자상함이 빛나기도 했다. 그는 아일릿의 방문에 직접 하숙집 문을 열어주며 이들을 환대했다. 이어 그는 아일릿 원희가 길거리 캐스팅 비하인드를 전하자 "나도 (사장님이) 춤춰보라고 해서 췄더니 '용솟음쳐서 하늘로 올라가는 춤'을 추라더라"라고 전했다. 이상민은 윤아가 타조 행동 모사 개인기를 선보이자 "최근에 본 개인기 중 최고"라며 칭찬했고, 아일릿 멤버들의 과거 사진을 보며 "태어났을 때부터 아이돌이 될 상"이라고 치켜세웠다.한우를 건 하숙집 팀과 대 아일릿의 가사 받아쓰기 대결에서는 이상민의 예능감이 폭발했다. 이상민은 아일릿의 히트곡 '마그네틱(Magnetic)'이 나오자 멍한 표정을 지었다. 이어 자신의 소속 그룹이었던 룰라의 '날개 잃은 천사'가 출제되자 이상민은 뿌듯해했다. 헤매는 아일릿을 보던 그는 자신도 모르게 너무나 또박또박한 목소리로 라이브 힌트를 건넸고, 하숙집 팀의 패배를 자초하고 말았다. 이에 "우리 땐 이런 게임이 없었다"며 억울함을 토로했다.SBS '아니 근데 진짜!'는 매주 월요일 밤 10시 10분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr