김지훈, 김혜수 / 사진 = 김혜수 SNS

배우 김혜수(55세)가 11세 연하 김지훈과의 초밀착 투샷을 공개했다.16일 김혜수는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 김혜수의 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 촬영장 비하인드컷이 담겼다.이날 김혜수는 막바지 촬영 현장 한편에 준비된 포토존에서 배우 김지훈과 훈훈한 투샷을 남겼다. 두 사람은 하트 모양의 풍선을 배경으로 티아라 왕관을 나눠 쓴 채 환한 미소를 지어 남다른 친분을 과시했다.특히, 김혜수는 김지훈에게 완전히 기댄 채 팔짱을 끼고 턱에 손을 갖다대는 등 거침없는 스킨십을 선보여 장난기 가득한 선후배 케미를 선보였다. 김지훈 역시 꽃받침 포즈를 취하며 발랄한 매력을 자아내 웃음을 안겼다.한편, 김혜수는 '오징어 게임'의 황동형 감독이 쇼러너와 제작자로 참여한 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 불륜보다 더 지독한 부부들의 이야기를 담은 블랙코미디 장르다. 김혜수는 이번 작품을 통해 조여정, 김지훈, 김재철과 호흡을 맞춘다. 이중 김지훈은 극중 경희(김혜수)의 남편 역을 맡아 열연할 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr