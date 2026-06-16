사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 개그맨 이용식이 외손녀 이엘 양의 첫 돌잔치를 위해 아낌없는 사랑을 쏟았다.15일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 이용식 가족이 손녀 이엘 양의 첫 돌잔치를 준비하는 모습이 공개됐다.이날 이용식은 아침 일찍부터 돌잔치 장소를 찾으며 직접 행사 준비를 챙겼다. 손녀의 첫 생일을 누구보다 특별하게 만들어주고 싶었던 그의 애정이 고스란히 드러났다.이용식은 "외동딸이 낳은 외손녀다. 유일한 손주 아니냐"며 "뭐든지 다 쏟아주고 싶었다"고 말했다. 딸 이수민에 대한 미안함도 털어놨다.이용식은 "수민이와 함께한 시간이 생각보다 많지 않았다"며 "아이가 자고 있을 때 출근하고 집에 돌아오면 또 자고 있었다. 어린 시절 자는 모습만 많이 봤다"고 회상했다. 이어 "그때 충분히 사랑을 표현하지 못한 게 늘 마음에 남아 있었다. 그래서 손녀 이엘이와는 같은 시간을 많이 보내고 싶었다"고 밝혔다.실제로 이용식은 손녀 육아에 적극적으로 참여하며 남다른 애정을 보여왔다. 딸 이수민은 "온 가족이 육아하느라 살이 다 빠졌다"며 "남편도 빠지고 할머니도 빠지고 아빠는 무려 22kg이나 빠졌다"고 말했다.이에 이용식은 "전국에 계신 다이어트 실패하신 분들, 요요 오신 분들은 육아하세요. 육아하면 요요가 전혀 없다"고 농담해 웃음을 자아냈다.이수민은 "아빠는 하루 종일 앉아 있을 시간이 없다. 손녀랑 너무 잘 놀아준다"고 설명했다. 실제로 이용식은 손녀의 낮잠 시간과 분유량까지 줄줄 외우며 '육아 전문가' 면모를 보여 감탄을 자아냈다.돌잔치는 최고급 호텔에서 성대하게 진행됐다. 사회는 박수홍이 맡았고, 수많은 가족과 지인들이 참석해 이엘 양의 첫 생일을 축하했다. 하이라이트인 돌잡이에서 이엘 양은 가족들이 기대했던 마이크 대신 건물을 집어 들었다. 이에 이용식은 "건물주가 되는 거냐"며 창밖의 건물들을 둘러봐 웃음을 안겼다.이어 손녀를 향해 "이엘아, 네 옆에는 항상 내가 있다. 네 어깨에는 늘 할아버지 손이 올라가 있을 거다. 날 믿고 하고 싶은 것 다 해라"고 애정을 드러냈다.이용식은 딸 이수민을 위해 직접 쓴 손편지를 낭독했다. 이용식은 "원혁이와 결혼한다고 했을 때 반대했던 건 내가 미쳤었던 것"이라고 말해 웃음을 자아낸 뒤 "지금 생각하면 결혼 안 했으면 어쩔 뻔했나 싶다. 정말 잘했다"고 밝혔다.그러면서 "내가 가장 바빴던 시절에 너를 키워서 어떻게 키웠는지도 기억이 잘 나지 않는다"며 "그때 너에게 다 주지 못했던 사랑을 이제 이엘이에게 쏟겠다"고 말했다. 끝으로 이용식은 "모든 걸 다 이엘이에게 주겠다. 내 목숨까지도 다 쏟겠다"고 고백해 현장을 눈물바다로 만들었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr