사진=유튜브 '김숙티비'

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걸그룹 시크릿 출신 전효성이 힘들었던 공백기를 딛고 12년 만의 시크릿 컴백을 앞둔 심경을 털어놨다.15일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '[밥친구] 별안간 솥밥 먹다 우는 여자 둘과 시크릿 완전체 만남'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김숙은 전효성과 함께 한남동의 한 식당을 찾았다. 두 사람은 과거 MBC에브리원 '비디오스타'를 함께 진행하며 인연을 맺은 사이다. 식당으로 이동하던 중 최근 유행하는 앱과 트렌드에 대한 이야기를 나누며 자연스럽게 추억담을 꺼냈다.김숙은 "비디오스타 끝나고 처음 보는 것"이라며 반가움을 드러냈고, 전효성 역시 오랜만의 재회에 웃음을 감추지 못했다.대화는 자연스럽게 전효성의 공백기로 이어졌다. 김숙은 "효성이에게 아픔이 좀 있었다"며 "3년 동안 일한 출연료를 아예 못 받았다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.전효성은 "그때가 딱 20대에서 30대로 넘어갈 시기였다"며 "일 말고 다른 데서 행복을 찾는 방법을 몰랐는데 그 시간을 보내면서 인생 공부를 정말 많이 했다"고 회상했다.이어 "집에서 기도도 많이 했다. '이 시련이 빨리 끝났으면 좋겠다'고 기도했다"며 "만약 연예인을 하지 않는다면 무엇을 할 수 있을까 고민하다가 반려동물관리사 자격증도 취득했다"고 말했다.약 2년의 시간을 보내며 자신을 돌아본 전효성은 다시 무대를 꿈꾸기 시작했다. 그는 "요즘 다시 가수가 너무 하고 싶었다"며 "시크릿으로 컴백하는 건 12년 만"이라고 밝혀 김숙을 놀라게 했다.현재 시크릿은 전효성과 징거, 그리고 새 멤버 예빈이 합류한 3인 체제로 활동을 준비 중이다. 전효성은 "예빈이가 저보다 13살 어리다"며 "새 멤버와 함께하는 게 너무 재미있다"고 웃었다.김숙은 달라진 전효성의 모습을 언급했다. 그는 "예전에는 억지로 밝으려고 하는 느낌이 있었는데 지금은 눈빛 자체가 밝다"고 말했다. 이에 전효성은 "지금 너무 행복하다"고 답하며 결국 눈물을 보였다. 김숙 역시 울컥한 모습을 보이며 "오랜만에 진짜 행복한 효성이를 보는 것 같다"고 응원했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr