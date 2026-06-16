사진=유튜브 '김숙티비'

사진=유튜브 '김숙티비'

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'김숙티비' 12년 만에 시크릿으로 돌아온 전효성이 김숙의 한마디에 결국 눈물을 쏟았다.15일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '[밥친구] 별안간 솥밥 먹다 우는 여자 둘과 시크릿 완전체 만남'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 오랜만에 김숙을 만난 전효성의 얼굴에는 미소가 떠나지 않았다. 그는 "요즘 너무 바쁘지만 행복한 에너지로 일하고 있다"며 "무대에 설 수 있다는 것 자체가 너무 즐겁다"고 말했다.전효성은 12년 만에 그룹 시크릿으로 컴백했다. 새 멤버 예빈에 대해 그는 "너무 실력 있는 친구다. 팀에 활력을 불어넣고 있다"고 애정을 드러냈다. 이어 "함께 연습하고 무대를 준비하는 과정 자체가 즐겁다"며 컴백 활동에 대한 만족감도 내비쳤다.김숙은 전효성에게서 처음 받은 부탁 문자 내용도 공개했다. 그는 "효성이가 남한테 부탁을 잘 안 하는데, '시크릿이 오랜만에 컴백하는데 방송이나 유튜브에 잠깐이라도 출연할 수 있을까요'라고 조심스럽게 연락했다"고 밝혔다.김숙은 "30초라도 나올 수 있겠냐는 그 문자를 보고 정말 간절하다는 게 느껴졌다"며 "언제든지 환영이라고 답했다"고 말했다.특히 전효성이 자신뿐 아니라 새 멤버들까지 함께 소개해 달라고 부탁했던 사실도 공개됐다. 김숙은 "멤버들까지 챙기려는 마음이 너무 예뻤다"고 칭찬했다.이에 전효성은 울컥한 모습을 보였고, 징거 또한 눈물을 감추지 못했다. 오랜 공백 끝에 다시 한 무대에 서게 된 감정이 북받친 듯 세 사람은 서로를 바라보며 미소와 눈물을 함께 나눴다.예빈은 "언니들과 다르게 저는 신인이라 처음 합류할 때 걱정했는데, 너무 잘해준다. 그래도 나이 차가 느껴질 때가 있다"고 털어놨다. 징거가 '인생네컷'을 '스사'(스티커 사진)라고 말했다는 것.전효성은 "나이 차가 13살이다 보니 싸울 일은 없다"며 웃었다. 이어 "오히려 새로운 세대의 이야기를 들을 수 있어서 재미있다"고 덧붙여 훈훈한 팀 분위기를 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr