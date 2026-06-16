사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 개그우먼 한윤서가 결혼을 앞두고 눈물을 쏟았다.15일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 결혼을 앞둔 한윤서가 고향 청도를 찾아 부모님과 진솔한 대화를 나누는 모습이 공개됐다.이날 한윤서는 오랜만에 본가를 찾았다. 딸을 마주한 어머니는 "왜 이렇게 예뻐졌냐. 살도 많이 빠졌다"며 반갑게 안아줬고, 한윤서는 부모님의 따뜻한 환영 속에 결혼을 앞둔 복잡한 심경을 털어놨다.그는 "결혼 준비를 하면서 살면서 못 느껴본 감정들을 다 느끼는 것 같다"며 "마음이 롤러코스터 같다. 안정적인데 불안정한 느낌"이라고 고백했다.특히 최근 예비 시댁과의 만남 과정에서 겪었던 고민도 솔직하게 털어놨다. 한윤서는 "태어나서 시어머니를 만나고 이런 경험을 하는 게 처음이라 쉽지 않더라"고 말했다.이를 들은 어머니는 "원래 쉽지 않은 일이다. 누구나 한 번은 겪어야 하는 과정"이라며 딸을 다독였다. 이어 "서로 다르다는 걸 인정해야 안 싸우고 잘 살아갈 수 있다"고 현실적인 조언도 건넸다.한윤서는 "엄마는 나를 이렇게 애지중지 키웠는데 속상하지 않았냐"고 조심스럽게 물었다.어머니는 "반대하는 모습을 봤을 때 속상했던 건 사실"이라며 "우리 딸은 못하는 게 없고 살림도 잘하고 장점이 훨씬 많은 아이라고 생각했다"고 말했다.이어 "그래도 엄마 입장에서는 걱정이 된다"며 속내를 드러냈다. 어머니는 "'며느리 사랑은 시아버지'라는 말이 괜히 있는 게 아니다. 시어머니는 결국 아들 편일 수밖에 없다"고 말하며 딸을 향한 걱정을 내비쳤다.그러면서 "내 휴대전화에는 너를 '세상에서 가장 귀한 내 딸'이라고 저장해 놨다"고 말해 뭉클함을 안겼다. 이어 "아들에 대한 기대가 크면 며느리에게 바라는 것도 많을 수 있다. 하지만 나는 네가 어떤 상황도 잘 헤쳐나갈 거라고 믿는다"고 덧붙였다.부모님이 정성껏 차려준 집밥을 먹던 한윤서는 결국 참았던 눈물을 터뜨렸다. 그는 "엄마가 오빠에게도 늘 밥을 차려주고 챙겨줬는데 그동안은 당연하게 생각했다"며 "결혼을 준비하면서 엄마, 아빠가 얼마나 나를 애지중지 키웠는지 매일 느껴진다"고 말했다.이어 "예전에는 엄마가 챙겨주는 게 귀찮아서 짜증도 많이 냈다. 그런데 요즘은 반찬 하나만 봐도 사랑이 느껴진다. 마음이 이상하다"고 울먹였다.딸의 진심 어린 고백에 어머니 역시 눈물을 흘렸다. 서로를 바라보며 눈물을 쏟는 모녀의 모습은 보는 이들의 마음까지 먹먹하게 만들었다.한편 한윤서는 지난해 김준호, 김지민 결혼식에서 부케를 받은 뒤 공개 열애를 시작했으며, 현재 '조선의 사랑꾼'을 통해 예비 신랑 문준웅과의 결혼 준비 과정을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr