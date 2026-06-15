사진 = '엔조이커플' 유튜브 채널 캡처

사진 = '엔조이커플' 유튜브 채널 캡처

임라라가 손민수와의 결혼 생활 속에서 쌍둥이를 양육하며 겪는 심리적 변화와 가슴 먹먹한 속내를 털어놓으며 많은 이들의 공감을 자아냈다.임라라, 손민수 부부가 운영하는 유튜브 채널 '엔조이커플'에서는 '엄마라면 울 수 밖에 없는 영상'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 임라라가 SBS 개그맨 동기이자 선배들인 김현정, 임미나, 민솔유를 거처로 초대해 출산 이후 마주한 삶의 격변에 대해 허심탄회한 대화를 나누는 모습이 그려졌다.김현정은 과거 임라라의 임신 소식을 접했을 당시 눈앞에 닥칠 치열한 육아의 현실을 직감했다고 밝히며 미래를 모른 채 제주도 바다에서 천진난만하게 유희를 즐기던 임라라의 과거 영상을 보고 안타까웠다고 전해 서두부터 현장을 폭소케 했다. 이어 이들은 슬픈 내용의 동화책을 낭독하며 눈물을 참는 이색적인 게임을 진행했으나 몰려오는 감정을 주체하지 못하고 전원이 눈시울을 붉히며 깊은 유대감을 형성했다.이후 본격적으로 시작된 고민 상담에서 임라라는 동료들을 향해 "남편 얼굴만 보면 화가 난다"라는 파격적인 발언으로 모두를 깜짝라게 했다. 스스로도 이러한 감정의 변화에 깊은 충격을 받았다고 고백한 임라라는 실제 사실과 다름을 인지하면서도 오직 자신만 고군분투하고 있다는 착각에 사로잡혀 남편을 향해 "네가 낳았어?"라는 날카로운 원망이 마음속에서 불쑥 솟구친다고 토로했다.이에 김현정은 심보가 고약해서 그렇다며 장난스러운 핀잔을 주면서도, 이내 자신은 딸 한 명을 양육하는 것도 이토록 고된데 교대 시간조차 없는 쌍둥이 엄마의 고충은 오죽하겠냐며 "그냥 네가 힘들어서 그렇다"라는 진심 어린 위로를 건네 임라라의 눈물샘을 자극했다.선배 엄마의 따스한 공감에 눈물을 쏟아낸 임라라는 감정이 격해진 원인을 스스로 분석하며 손민수를 바라보는 시선이 과거와는 완전히 달라졌음을 인정했다. 과거에는 남편을 가장 친밀한 친구나 자식처럼 한없이 귀여워했지만 부모가 된 현재는 "아빠로서의 책임감을 보게 된다"라며 생존의 영역에서 배우자를 평가하게 된다고 고백했다. 자신이 한계에 다다랐을 때 기둥처럼 버텨주길 갈망하지만 손민수 역시 육아에 지쳐 함께 무너져가는 모습을 보며 고뇌가 깊어졌다는 고백은 좌중의 안타까움을 더했다.한편 앞서 손민수가 축구 경기 도중 전방 십자인대 완파 및 연골판 손상이라는 중상을 입어 최소 한 달간 거동이 불편해진 상황을 알린 바 있다. 손민수는 가장 손길이 많이 필요한 시기에 아내에게 짐이 된 것 같다며 미안한 심경을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr