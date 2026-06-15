사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 32기 여성 출연자들이 첫 만남부터 남다른 비주얼과 화끈한 칭찬 릴레이를 선보이며 대장정의 서막을 열었다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '※미방분※ 32기_처음 만난 사이 맞아요? 남다른 텐션의 32기 여자들 첫 만남'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 새로운 돌싱 특집인 32기 여성 출연자들이 솔로나라에 차례로 입소하며 서로의 첫인상을 확인하는 모습이 그려졌다.가장 먼저 도착한 영숙과 정숙은 서로의 뛰어난 외모를 발견하자마자 눈을 떼지 못하며 인사를 나눴다. 뒤이어 도착한 영자 역시 합류해 세 사람은 서로의 화려한 비주얼에 감탄을 금치 못하며 첫 만남의 긴장감을 자연스럽게 풀어갔다.영자는 캐리어에 다 담지 못할 정도로 많은 옷을 챙겨와 트렁크까지 가득 채웠다고 고백해 눈길을 끌었다. 이에 영숙과 정숙은 "얼마나 예쁘시려고 그러냐"며 입을 모아 영자의 남다른 준비성에 찬사를 보냈다.이어 옥순과 순자가 현장에 모습을 드러내며 분위기는 한층 더 뜨거워졌다. 자갈길을 함께 걸으며 통성명을 나눈 출연자들은 서로의 패션 감각과 세련된 스타일에 주목했다. 특히 옥순은 출연자들의 세련된 구두와 전체적인 코디를 언급하며 세련된 차도녀 분위기가 물씬 풍긴다고 칭찬했다.대화 도중 순자는 평소 술을 전혀 마시지 못한다는 반전 식성을 밝히며 새로운 매력을 발산하기도 했다. 출연자들은 서로의 꿀피부와 관리 상태를 치켜세우는 등 칭찬을 아끼지 않았고, 이번 32기 멤버들이 역대급 미모를 자랑하는 비주얼 기수라며 남다른 자부심과 만족감을 드러냈다.마지막으로 현숙과 정희까지 모든 멤버가 마당에 모이면서 32기 솔로녀 완전체가 결성됐다. 출연자들은 촬영지에 있는 강아지 콜리와 다정하게 교감하며 첫 만남의 어색함을 완벽하게 지워냈다. 처음 만난 사이라는 사실이 무색할 정도로 높은 텐션과 완벽한 호흡을 자랑한 이들은 앞으로 솔로나라에서 펼쳐질 치열한 로맨스와 만남에 대한 거침없는 기대감을 공유했다. 첫 대면부터 서로의 외모와 스타일에 긍정적인 에너지를 주고받으며 훈훈한 시작을 알린 32기 여성 출연자들의 활약에 시청자들의 관심이 집중됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr