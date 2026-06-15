김남희가 '눈동자' 출연을 포기한 적이 있다고 밝혔다. / 사진제공=바이포엠스튜디오

배우 김남희가 '눈동자' 출연을 포기한 적 있다고 털어놨다.15일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '눈동자'(감독 염지호)의 언론 시사회가 열렸다. 행사에는 염지호 감독과 배우 신민아, 김남희가 참석했다.'눈동자'는 유전병으로 시력을 잃어가는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다가 사건을 둘러싼 실체를 마주하게 되는 스릴러 영화다. 김남희는 서진과 함께 서인의 죽음을 파헤치는 담당 형사 도혁 역을 맡았다.김남희는 "시나리오를 보고 지금까지도 내가 의도한 대로 캐릭터가 잘 구현될지에 대한 고민이 많다"고 털어놨다. 그는 "연기에 확신이 없었던 터라 감독, 배우들과 많은 이야기를 나눴다"고 밝혔다.김남희는 영화 촬영 전에 작품을 포기한 적도 있다고 고백했다. 김남희는 "감독에게 중간에 못 하겠다고 했다"며 "감독이 열심히 설명해 줘서 다시 임할 수 있었다"고 감사를 전했다. 시사회에서 영화를 처음 본 김남희는 "관객 입장에서 시간 가는 줄 모르고 봤다"며 "시각과 청각적으로 충격적인 장치들이 있었다"고 소감을 말했다.'눈동자'는 오는 24일 개봉을 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr