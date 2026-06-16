더보이즈 주연 / 사진=텐아시아 DB

그룹 더보이즈 주연이 다가오는 여름, 함께 워터파크 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 8일부터 14일까지 '다가오는 여름, 함께 워터파크 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 더보이즈 주연이다. 주연은 지난 31일 자신의 SNS에 실내 세트장에서 스트라이프 셔츠와 넥타이를 착용한 채 책상 앞에 앉아 립밤을 손에 들고 포즈를 취하는 모습이 담긴 사진을 게시했다. 단정한 스타일링과 소품을 활용한 촬영 현장이 공개되며 팬들의 관심을 모았다.2위는 하성운이 차지했다. 최근 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(이하 '워너원고 : 백투베이스')에 출연한 하성운은 마지막 회에서 "이곳에 우리가 다시 모인 건, 다시 시작하기 위해서가 아닐까?"라고 진심 어린 속내를 전해 팬들에게 뭉클한 감동을 안겼다.3위는 더보이즈 선우가 이름을 올렸다. 선우는 지난 19일 스튜디오에서 촬영한 셀카를 공개하며 근황을 전했다. 공개된 게시물에는 'pcity'로 언급한 공간에서 패턴 모자와 후드 집업을 착용한 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 선우는 한 손으로 얼굴을 받친 여유로운 포즈와 귀걸이, 얇은 체인 등 캐주얼한 스타일링으로 편안한 일상을 공유하며 팬들과 소통했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '여름 뮤직 페스티벌 메이트로 함께하고 싶은 여자 가수는?', '여름 뮤직 페스티벌 메이트로 함께하고 싶은 남자 가수는?', '여름 뮤직 페스티벌 메이트로 함께하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '여름 뮤직 페스티벌 메이트로 함께하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr