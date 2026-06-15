배우 김승수, 소이현, 양기웅/텐아시아 DB

KBS 주말드라마 '사랑을 처방해드립니다'

KBS 주말드라마 '사랑을 처방해드립니다'

KBS 주말드라마 '사랑을 처방해드립니다'가 후반부를 향해 달려가는 가운데, 작품이 보여주는 다양한 가족의 형태가 시청자들에게 잔잔한 감동을 안기고 있다. 자극적인 갈등과 출생의 비밀, 가족 간 대립이 난무하는 최근 드라마들 사이에서 오랜만에 '가족의 의미' 자체를 돌아보게 만드는 작품이라는 평가다.과거 주말극 속 가족은 대체로 전통적인 혈연 중심의 대가족이었다. 하지만 '사랑을 처방해드립니다'는 한층 넓어진 가족의 개념을 보여준다. 삼대가 함께 사는 대가족부터 재혼가정, 입양가정까지 오늘날 우리 사회에서 실제로 존재하는 다양한 가족의 모습을 자연스럽게 녹여냈다.먼저 한성미(유호정 분) 가족이다. 할머니부터 아들 내외, 시동생, 아들과 딸까지 삼대가 모여 산다. 서로가 가장 든든한 버팀목이 되어주는 모습은 주말극 특유의 따뜻함을 완성한다.차세리(소이현 분)와 양동익(공정환 분) 가족은 재혼 가정이다. 두 자녀가 있는 양동익이 차세리와 재혼한 것. 차세리는 양아들 양현빈(양기웅 분), 양딸 양은빈(윤서아 분)과 남매처럼 지내며 가족의 일원으로 녹아든다. 자녀들 역시 새엄마를 차별하지 않고 서로를 당연한 가족으로 받아들인다.이후 차세리의 친딸이 나타났음에도 양동익 가족은 새 가족의 일원으로 딸을 받아들인다. 특히 차세리의 친딸과 양딸 양은빈은 친구처럼 지내며 자매 같은 모습을 보이기도 한다.'사랑을 처방해드립니다'는 가족의 형태를 자극적으로 소비하기보다 서로를 이해하고 품어가는 방향으로 풀어낸다. 빠른 전개와 강한 자극을 앞세운 작품들이 쏟아지는 시대에, 다양한 가족의 모습을 있는 그대로 인정하고 따뜻하게 바라보는 것이다.이혼 가정도, 재혼 가정도, 입양 가정도, 삼대가 함께 사는 집도 모두 가족이다. '사랑을 처방해드립니다'는 그 당연한 사실을 담백하게 그려낸다. 가족의 형태는 달라졌지만, 서로를 아끼고 품는 마음은 여전히 같다는 것. 그것이 이 드라마가 전하는 가장 따뜻한 처방전이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr