박명수 / 사진=텐아시아 DB

정이랑이 15일 오전 방송된 KBS CoolFM '박명수의 라디오쇼'에 게스트로 출연했다 / 사진 : 박명수의 라디오쇼 보이는 라디오 캡처

배우 정이랑이 박명수의 미담을 전했다.정이랑은 15일 오전 방송된 KBS CoolFM '박명수의 라디오쇼'에 게스트로 출연했다. MBC 개그맨 공채 선배인 박명수를 만난 정이랑은 "선배님을 정말 뵙고 싶어서 나왔다. 제가 MBC 공채 코미디언으로 입사했을 때 막내였는데 밥도 사주시고 잘 챙겨주셨던 기억이 난다"며 미담을 전했다.SNL 시리즈로 이름을 알린 정이랑은 "무대에 오르기 전 철저하게 계획하고 연습하는 스타일이다. 캐릭터를 만들 때도 대본 전체를 읽고 한 마디를 하더라도 콘셉트에 어우러지도록 하기 위해 노력하는데 관객들이 연기를 보고 웃는 모습에서 카타르시스를 느낀다"고 전했다.또한 정이랑은 "'SNL'이나 개인 유튜브 채널에서는 오히려 힘을 빼고 '정이랑스럽게' 임하려 하지만, 지상파 방송은 철저하게 준비해서 들어간다"며 프로페셔널한 면모를 보였다. 이어 "감사하게도 쉬지 않고 제안을 주셔서 여러 작품을 촬영 중이다"라며 근황을 전했다.영화 '아네모네'를 통해 연기력까지 인정받은 정이랑은 "좋은 기회로 멋진 배역을 맡았다. 일본 유바리 국제영화제를 비롯해 태국 영화제, 바르셀로나 영화제 등 국제 영화제에서 상을 받았다. 여우주연상은 받지 못했지만 제 연기를 보고 일본에서 작품이 리메이크된다는 소식을 들었다"며 감사한 심경을 전하기도 했다.최근 김원훈과 함께 '불후의 명곡' 듀엣 무대를 꾸미며 400만 뷰를 이끌어냈던 정이랑은 "김원훈이 저와 성격이 비슷하다. 조심성 있고 내성적이어서 보고 있으면 편안하다. 원래는 지예은과 하려고 했는데 스케줄로 불발된 후 김원훈과 급조해서 한 번의 연습에서 콘셉트를 만들어냈다"며 비하인드도 전했다.끝으로 정이랑은 "열심히 살고 있고 여러분에게 좋은 에너지를 드리기 위해 열심히 노력하고 있다. 제 유튜브 채널도 많이 사랑해달라"고 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr