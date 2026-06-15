그룹 레드벨벳이 오는 8월 완전체로 컴백한다.
레드벨벳은 8월 새 앨범을 발매한다. 지난해 SM엔터테인먼트를 떠난 웬디와 예리도 함께한다. 2024년 6월 발표한 'Cosmic'(코스믹) 이후 약 2년 2개월 만의 완전체 활동이다.
15일 레드벨벳 공식 팬클럽 커뮤니티와 SNS에는 '2026 Red Velvet FAN-CON <A Day in Red & Velvet>' 일정이 담긴 포스터가 공개됐다.
이번 팬콘은 8월 1일 오후 6시, 2일 오후 4시 서울 고려대학교 화정체육관에서 열린다. 공연에서는 대표곡 무대와 팬들과 소통할 수 있는 코너 등이 마련될 예정이다.
특히 공연 첫날인 8월 1일은 레드벨벳의 데뷔 기념일이다. 멤버들은 팬들과 함께 데뷔 12주년을 맞이할 예정이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
레드벨벳은 8월 새 앨범을 발매한다. 지난해 SM엔터테인먼트를 떠난 웬디와 예리도 함께한다. 2024년 6월 발표한 'Cosmic'(코스믹) 이후 약 2년 2개월 만의 완전체 활동이다.
15일 레드벨벳 공식 팬클럽 커뮤니티와 SNS에는 '2026 Red Velvet FAN-CON <A Day in Red & Velvet>' 일정이 담긴 포스터가 공개됐다.
이번 팬콘은 8월 1일 오후 6시, 2일 오후 4시 서울 고려대학교 화정체육관에서 열린다. 공연에서는 대표곡 무대와 팬들과 소통할 수 있는 코너 등이 마련될 예정이다.
특히 공연 첫날인 8월 1일은 레드벨벳의 데뷔 기념일이다. 멤버들은 팬들과 함께 데뷔 12주년을 맞이할 예정이다.
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