여우상 비주얼로 꼽히는 배우 서인국과 박지현이 로맨스 코미디 장르로 호흡을 맞춘다./사진제공=tvN

여우상 비주얼로 꼽히는 배우 서인국과 박지현이 로맨스 코미디 장르로 호흡을 맞춘다./사진제공=tvN

여우상 비주얼로 꼽히는 배우 서인국과 박지현이 설렘 가득한 오피스 로맨스로 호흡을 맞춘다.15일 오후 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!' 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 행사는 MC 박경림 진행 하에 조은솔 감독과 배우 서인국, 박지현, 강미나, 최경훈이 참석했다.'내일도 출근!'은 권태기에 빠진 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국 분)와 서로에게 대체 불가능한 존재가 되며 일과 사랑 모두에서 다시 설렘을 찾아가는 오피스 로맨스다.서인국은 새움전자 DA사업부 책임이자 원칙과 효율을 중시하는 직장 상사 강시우 역을, 박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속에서 권태기를 겪는 새움전자 DA사업부 선임 차지윤 역을 맡았다.박지현은 캐릭터에 대한 공감대를 묻는 말에 "내 (친)언니가 직장인이고 이름도 지윤이다. 그래서 대본을 봤을 때 더 친근감이 느껴졌다"며 "직장 생활과 상사에 대해 언니에게 많이 물어봤다. 언니도 K-직장인이라 대본에 많이 공감했고, 드라마적인 부분과 현실적인 부분이 모두 있다고 하더라. 최대한 직장인들의 마음에 공감하며 연기하려고 노력했다"고 말했다. 이어 "주변 직장인들의 생각도 많이 물어봤고, 그 의견을 연기에 최대한 녹여내려고 했다"고 덧붙였다.서인국 역시 주변 직장인들의 반응을 참고했다고 밝혔다. 그는 "유니콘 상사 같은 사람이 실제로 있냐고 물으면 대부분 '그런 사람이 어디 있냐'고 하더라"며 "강시우는 사람들이 바라고 또 바라는 완벽한 상사의 모습을 가진 캐릭터라고 생각했다"고 설명했다.그러면서 "직장인들의 행복은 퇴근 후 사랑하는 사람들과 치킨에 소주, 맥주를 먹는 것 아니겠나. 그런데 강시우는 그런 사람이 아니다"라며 "감독님, 연출팀과 차를 끓이거나 다도를 즐기는 취미 등을 많이 이야기했다. 연구원 출신 설정이라 무언가를 조작하는 것도 좋아하는 인물이다. 선생님께 직접 배우며 준비를 많이 했다"고 전했다.두 사람은 커플명에 대한 이야기도 나눴다. 서인국은 "지현 씨도 여우상이니까 폭스 커플, 두 폭스 어떨까"라고 제안해 웃음을 안겼다. 이에 박지현은 "우리가 짓기보다는 시청자분들이 케미스트리를 보고 지어주시는 게 맞지 않을까 싶다. 열려 있다"고 미소 지었따.'내일도 출근!'은 박지훈 주연의 '취사병 전설이 되다' 후속으로 오는 22일 오후 8시 50분 첫 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr