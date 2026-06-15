빅뱅/ 사진 = '2024 마마'

빅뱅 고양 콘서트 상세 공지 / 사진 제공=YG엔터테인먼트

그룹 빅뱅의 데뷔 20주년 월드투어 출발점이 될 고양 공연의 티켓 예매 일정이 공개됐다.15일 YG엔터테인먼트에 따르면 '쿠팡플레이와 함께하는 BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG' 선예매는 오는 24일 오후 7시 진행된다. 선예매는 비스테이지 BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP 가입자를 대상으로 하며, 일반 예매는 25일 오후 7시 시작된다.빅뱅은 오는 8월 21일부터 23일까지 사흘간 고양종합운동장에서 '쿠팡플레이와 함께하는 BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG'을 개최한다. 약 9년 만에 성사된 완전체 월드투어의 시작을 알리는 공연이다.빅뱅은 이번 고양 공연을 시작으로 18개 도시, 31회 규모의 월드투어에 돌입한다. 데뷔 20주년을 맞아 그간의 음악 여정을 총망라한 무대를 선보일 예정이며, 북미와 유럽, 오세아니아, 아시아 등 세계 주요 도시를 찾는다.투어 일정에는 메트라이프 스타디움, 토트넘 홋스퍼 스타디움, 스타드 드 프랑스, 도쿄돔 등이 포함됐으며, 추가 개최 지역은 추후 순차적으로 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr