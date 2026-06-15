프로젝트 그룹 아이오아이 출신 주결경이 화려한 외모를 보이고 있다. / 사진=주결경 SNS

사진=주결경 SNS

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프로젝트 그룹 아이오아이 출신 주결경이 근황을 전했다.주결경은 지난 14일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진과 영상을 업로드했다.공개된 게시물들 속에는 주결경이 은빛 드레스를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 그는 하얀 피부에 화랴한 이목구비를 뽐내고 있어 눈길을 끌었다.그의 비주얼에 함께 그룹 프리스틴으로 활동했던 박시연은 "아 진짜 아름다워"라는 반응을 남겼다.한편 주결경은 2016년 아이오아이 멤버로 데뷔했다. 이후 2017년 프리스틴으로 재데뷔했다. 중국 출신인 그는 2020년 중국 드라마 '대당여법의'를 통해 배우로 전향해 활동하고 있다. 최근 10주년을 맞아 재결합한 아이오아이 활동에 불참했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr