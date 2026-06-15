'스레파' 1회 예고 영상이 공개됐다./사진제공=tvN

'스레파' 1회 예고 영상이 공개됐다./사진제공=tvN

유명 셰프들의 자존심 싸움이 시작됐다.오는 21일 오후 7시 40분 첫 방송되는 tvN 새 예능 ‘스트릿 레스토랑 파이터’(이하 ‘스레파’)는 계급장을 떼고 스트릿으로 소환된 20명의 요식업자들이 손님의 선택으로 생존과 탈락이 결정되는 장사 서바이벌 프로그램이다.15일 공개된 1회 예고 영상에는 ‘중식 대가’ 이연복, ‘프렌치 거장’ 임기학, ‘이모카세’ 김미령 등 유명 셰프들마저 긴장감을 드러낸 모습이 담겼다.영상은 지름 70m, 약 1200평 규모를 자랑하는 거대한 원형 야외 세트장의 전경과 함께 “스트릿 레스토랑 파이터 지금 시작합니다”라는 선언으로 시작된다. 광활한 아레나 공간과 이곳을 가득 메운 손님들의 인파는 실제 거대 상권을 통째로 옮겨 놓은 듯한 스케일로 시선을 사로잡는다.본격적인 신호탄이 터지자 20팀의 주방은 초집중 상태에 돌입한다. 피어오르는 불길 속에서 웍을 돌리고, 숨 가쁘게 면을 뽑고, 화려한 칼솜씨로 재료를 손질하는 등 각자의 무기를 준비하는 고수들의 손놀림이 빠르게 교차된다.눈길을 끄는 건 대가들이 보여주는 뜻밖의 초조함이다. 이연복 셰프조차 “첫 번째 손님은 뭘 주문할까?”라며 긴장감을 드러낸다. 이어 첫 번째 생존 레스토랑이 발표되자 희비가 갈린다. 당당하게 도전장을 내밀었던 업계 탑티어 고수들 사이에서 “자존심이 너무 상한다”라는 탄식이 터진다. 냉정한 매출 경쟁 속에서 고수들의 자존심을 긁은 첫번째 생존자가 누구일지 주목된다.제작진은 “그동안 쌓아온 경력과 자존심이 단 한순간에 무너질 수 있는 실전 장사 서바이벌의 짜릿한 긴장감과 반전의 재미를 첫 방송을 통해 확인해달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr