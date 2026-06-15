유재석이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'해피투게더' 티저 영상이 공개됐다. / 사진=KBS

국민 MC 유재석이 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에서 장항준, 윤종신을 수발하기 위해 막내 역할을 자처하고 나서 웃음을 안긴다.다음 달 10일 방송되는 KBS 새 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 사람을 듣는 유재석, 이야기를 듣는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 다양한 팀들을 만나 펼치는 스토리텔링 음악 오디션이다. 2001년부터 2020년까지 20년 동안 함께한 '해피투게더'의 6년 만 복귀 프로젝트다.이 가운데 지난 13일 '해피투게더' 공식 유튜브에는 '해투와 사는 남자, 뿔테 트리오 최초공개'라는 제목의 영상이 올라왔다. 공개된 영상에서 유재석, 장항준, 윤종신은 거침없는 입담을 뽐내며 공개 하루 만에 60만 조회수를 돌파했다.영상 속 장항준은 '천만 감독' 이후 첫 예능 복귀작으로 '해피투게더'를 택한 이유를 밝혔다. 장항준은 "종신이가 '우리 뭐 하는 거야?'라고 물었는데 나도 모른다. 재석이 믿고 가는 거야"라고 말해 웃음을 안겼다. 이에 유재석은 "우리가 뿔테 공통점이 있다. 뿔테 3인방이라더라"라며 분위기를 띄웠다.오랜만에 막내로 강제 전직한 유재석의 '수발러' 모멘트도 폭소를 더했다. 유재석이 두 형들의 까다로운 커피 주문은 물론, 셀프 서빙까지 완벽하게 서포팅한 것. 윤종신은 빠릿빠릿한 막내 유재석의 모습에 "재석이가 서빙 체형이야. 날렵해"라며 너스레를 떨었다. 이에 유재석이 "사실 둘 다 내가 예능으로 키운 형들이야. 종신이 형은 내가 씻겼어"라고 주장하자, 윤종신은 "너무 씻겨서 버짐이 폈어"라고 응수해 눈길을 끌었다.'해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 7월 10일 오후 8시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr