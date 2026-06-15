유재석이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB
유재석이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB
국민 MC 유재석이 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에서 장항준, 윤종신을 수발하기 위해 막내 역할을 자처하고 나서 웃음을 안긴다.

다음 달 10일 방송되는 KBS 새 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 사람을 듣는 유재석, 이야기를 듣는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 다양한 팀들을 만나 펼치는 스토리텔링 음악 오디션이다. 2001년부터 2020년까지 20년 동안 함께한 '해피투게더'의 6년 만 복귀 프로젝트다.

이 가운데 지난 13일 '해피투게더' 공식 유튜브에는 '해투와 사는 남자, 뿔테 트리오 최초공개'라는 제목의 영상이 올라왔다. 공개된 영상에서 유재석, 장항준, 윤종신은 거침없는 입담을 뽐내며 공개 하루 만에 60만 조회수를 돌파했다.
'해피투게더' 티저 영상이 공개됐다. / 사진=KBS
'해피투게더' 티저 영상이 공개됐다. / 사진=KBS
영상 속 장항준은 '천만 감독' 이후 첫 예능 복귀작으로 '해피투게더'를 택한 이유를 밝혔다. 장항준은 "종신이가 '우리 뭐 하는 거야?'라고 물었는데 나도 모른다. 재석이 믿고 가는 거야"라고 말해 웃음을 안겼다. 이에 유재석은 "우리가 뿔테 공통점이 있다. 뿔테 3인방이라더라"라며 분위기를 띄웠다.

오랜만에 막내로 강제 전직한 유재석의 '수발러' 모멘트도 폭소를 더했다. 유재석이 두 형들의 까다로운 커피 주문은 물론, 셀프 서빙까지 완벽하게 서포팅한 것. 윤종신은 빠릿빠릿한 막내 유재석의 모습에 "재석이가 서빙 체형이야. 날렵해"라며 너스레를 떨었다. 이에 유재석이 "사실 둘 다 내가 예능으로 키운 형들이야. 종신이 형은 내가 씻겼어"라고 주장하자, 윤종신은 "너무 씻겨서 버짐이 폈어"라고 응수해 눈길을 끌었다.

'해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 7월 10일 오후 8시 30분 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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