김이나 / 사진=텐아시아 DB

7회에서는 김이나, 서은광, 조현아, 조째즈와 MC 안정환, 딘딘, 이은지가 힘을 합쳐 월드컵 응원송을 만든다. / 사진 제공 : 틱톡(TikTok)

김이나 작사가가 뜻밖의 인연을 공개한다.15일 저녁 8시에 방송되는 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼') 7회에서는 김이나, 서은광, 조현아, 조째즈와 MC 안정환, 딘딘, 이은지가 힘을 합쳐 월드컵 응원송을 만든다.조째즈는 등장과 함께 "오늘 안정환 형 노래시키러 왔다"며 당찬 포부를 밝힌다. 한편, 안정환 역시 조째즈를 향해 "축구 잘할 관상이다. 빗맞아도 골인한다"며 칭찬한다.특히 김이나는 2002 한일월드컵 당시 안정환의 골든골이 이어준 뜻밖의 인연을 공개한다. 안정환이 이탈리아전에서 극적인 골든골을 터뜨렸던 당일, 승리의 기쁨을 나누던 자리에서 한 톱가수와 특별한 인연을 맺게 됐다고 한다.딘딘 역시 '월드컵 베이비'를 언급하며 "어떻게 보면 안정환 씨가 우리나라 인구를 늘리는 데 일조했다"고 말한다. 뿐만 아니라 서은광은 조째즈와 응원송 메인 보컬 자리를 놓고 맞붙는다. 고음이 쏟아지자 이은지는 "서은광, 어금니 예쁘다"라며 감탄한다.조현아를 필두로 다 함께 새로운 응원송 녹음에 돌입하는 가운데 '티키타카쇼' MC들 역시 랩과 내레이션, 추임새 등의 피처링으로 월드컵송에 참여한다. 특히 안정환은 "축구를 글로 쓰려고 하지 마. 그게 내 마음이었다"라며 선수 시절의 심정을 털어놓는다. 이어 축구 선수들의 마음을 대변하는 한마디를 월드컵 응원송의 대미를 장식할 내레이션으로 제안한다.15일 저녁 8시 틱톡코리아 공식 계정과 안정환 틱톡 계정 '안정환19'에서 공개될 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr