22기 정숙, 3번째 결혼에 대만족…10기 상철 상받자 잇몸 만개

22기 정숙과 10기 상철 부부가 미국에서의 근황을 공개했다.최근 정숙은 자신의 SNS를 통해 보디빌딩 대회 현장에서 촬영한 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진에는 미국에서 열린 NPC 보디빌딩 대회장을 찾은 가족의 모습이 담겼다.정숙은 "내 남편 또 상 받았어요", "세 번째 도전", "클래식 피지크", "가족들 응원 힘" 등의 해시태그를 남기며 대회 결과에 대한 벅찬 감정을 보였다. 꾸준한 도전 끝에 값진 성과를 얻은 만큼 가족 모두가 함께 기쁨을 만끽하는 분위기다.한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 남편인 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr