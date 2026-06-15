배우 한가인, 연정훈 부부가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

연정훈, 한가인 부부의 아들 제우가 한 여학생에게 선물을 받았다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 영상 캡처

배우 한가인, 연정훈 부부의 아들 제우가 가족 나들이 도중 모르는 여학생에게 고백받았다.유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '한가인과 아예 다른 '연정훈 자식 훈육법' 최초공개 (살벌하게 혼냄, 진짜 목소리)'라는 제목의 영상이 지난 11일 게재됐다. 영상에는 연정훈과 두 자녀가 아쿠아리움에 놀러 간 모습이 담겼다.영상에서 가장 눈길을 끈 장면은 기념품 숍에서 벌어진 깜짝 상황이었다. 한 여학생이 갑자기 제우에게 다가와 선물을 건넨 것. 이를 본 제작진은 "누나가 첫눈에 반했나 보다"고 말해 웃음을 자아냈다.이후 세 사람은 공원 피크닉을 즐기러 나섰다. 이 과정에서 두 아이의 다툼이 벌여졌고, 연정훈은 엄격한 훈육 방식을 보여줬다. 그는 계속해서 싸우는 아이들을 향해 "그만해. 적당히 해. 나쁜 거 하지 마"라고 말하며 단호한 태도를 보여줬다.반면 점심 식사 시간에는 다정한 아빠의 면모를 자랑했다. 연정훈은 직접 테이블보를 깔아주고, 과자를 먹으며 ASMR 놀이를 하는 아이들과 장단을 맞추는 등 훈훈한 분위기를 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr