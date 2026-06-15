임현식이 '박원숙채널'에서 근황을 공개했다. / 사진='박원숙채널' 유튜브 캡쳐

임현식이 '농약 음독' 루머를 해명했다. / 사진='박원숙채널' 유튜브 캡쳐

배우 임현식이 다소 수척해진 모습으로 근황을 알렸다.지난 14일 유튜브 '박원숙채널'에는 임현식이 출연해 박원숙과 함께 시간을 보내는 영상이 공개됐다.박원숙은 오랜만에 만난 임현식에게 안부를 물었다. 수척해진 모습의 임현식은 "건강이 안 좋았다"고 털어놨다. 그는 "병원에서 한 3개월 검사를 받고 5~6개월째 약을 먹고 있다"고 투병 사실을 고백해 안타까움을 자아냈다.임현식은 '농약 음독' 루머도 해명했다. 박원숙이 "뉴스에서 술김에 농약을 먹었다고 하더라"고 묻자 임현식은 "20년 전 이야기다"고 선을 그었다. 그는 "과거 뜨거운 여름날 사과밭에 약을 치다가 독한 자극 때문에 기침이 나와 병원에 간 적이 있다"고 밝혔다. 그러면서 "방송에서 이 일화를 얘기했더니 '농약 중독'으로 와전됐고 나중에는 술김에 먹은 것처럼 소문이 났다"고 억울한 심경을 밝혔다.임현식 특유의 유쾌함은 여전했다. 임현식은 "(박원숙에게) 거의 30년째 들이대고 있다"며 직진 로맨스를 선보이며 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr