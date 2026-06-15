아홉/ 사진=아홉 공식 SNS

야구 경기 중 조명을 켜고 영상을 찍어 논란이 된 아홉. / 사진=X 갈무리

그룹 아홉(AHOF) 측이 프로야구 경기 중 강한 조명을 켜고 콘텐츠를 촬영해 비판받자 사과했다.아홉 소속사 F&F엔터테인먼트는 15일 "지난 14일 야구 경기 현장에서 진행된 당사 아티스트 촬영으로 불편을 겪으신 선수단과 관람객 여러분께 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다.소속사는 "선수분들의 경기 진행과 관람객분들의 관람에 지장을 줄 수 있다는 점을 사전에 충분히 고려하지 못했다"며 "당사는 선수단과 관람객분들을 최우선으로 살폈어야 함에도 배려와 준비가 부족했던 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 했다.끝으로 "앞으로는 현장 운영 수칙과 에티켓을 철저히 숙지해 같은 일이 재발하지 않도록 유의하겠다"며 다시 한번 불편을 겪으신 선수단과 관람객, 야구 팬 여러분께 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다.앞서 스티븐과 즈언은 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스 경기의 시구·시타자로 나섰고, 다른 멤버들도 함께 경기장을 찾았다.경기 후 온라인 커뮤니티에는 아홉 멤버들이 관중석에서 강한 조명을 켜고 릴스 등을 촬영하는 모습이 담긴 사진이 퍼졌다. 멤버들이 플래시를 켜고 사진을 찍었다는 목격담도 이어졌다. 이에 일부 누리꾼들은 경기 진행에 방해가 되는 행동이라며 지적했다.아홉은 오는 7월 세 번째 미니앨범을 발매한다. 이들은 지난 12일 미니 3집의 선공개 디지털 싱글 'Sugar High'(슈가 하이)를 선보였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr