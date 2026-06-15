배우 윤승아가 남편 김무열과의 데이트 현장을 공개했다. 2015년 결혼한 두 사람은 슬하에 아들 하나를 두고 있다.
지난 14일 유튜브 채널 '승아로운'에는 '요즘의 일상들, 플리마켓 소식 그리고 내 사랑 부'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 김무열과 자유로운 데이트를 즐기는 윤승아의 모습이 담겼다.
두 사람은 단둘이 외식을 즐기러 맛집을 찾았다. 윤승아는 편안한 차림으로 모습을 드러냈고, 김무열은 모자와 마스크를 착용한 채 등장했다. 음식이 나오자 마스크를 벗은 김무열은 윤승아의 구독자들을 향해 손을 흔들며 인사하는 등 자연스러운 모습을 보였다.
특히 메뉴를 함께 고르고 음식을 나눠 먹는 두 사람의 모습에서는 결혼 11년 차 부부답지 않은 다정한 분위기가 느껴졌다. 윤승아는 밥을 먹던 도중 "많은 분이 저희 집이 밥을 안 먹는 줄 아시는데 실제로는 야무지게 챙겨 먹는다"며 "유튜브에 나오는 것보다 훨씬 많이 먹는다"고 말해 웃음을 자아냈다.
한편 배우 김무열은 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 대세 행보를 이어가고 있다. '참교육'은 공개 3일 만에 시청 수 640만 회를 기록하며 글로벌 TOP10 비영어권 TV쇼 부문 1위에 오르는 등 화제를 모았다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
지난 14일 유튜브 채널 '승아로운'에는 '요즘의 일상들, 플리마켓 소식 그리고 내 사랑 부'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 김무열과 자유로운 데이트를 즐기는 윤승아의 모습이 담겼다.
두 사람은 단둘이 외식을 즐기러 맛집을 찾았다. 윤승아는 편안한 차림으로 모습을 드러냈고, 김무열은 모자와 마스크를 착용한 채 등장했다. 음식이 나오자 마스크를 벗은 김무열은 윤승아의 구독자들을 향해 손을 흔들며 인사하는 등 자연스러운 모습을 보였다.
특히 메뉴를 함께 고르고 음식을 나눠 먹는 두 사람의 모습에서는 결혼 11년 차 부부답지 않은 다정한 분위기가 느껴졌다. 윤승아는 밥을 먹던 도중 "많은 분이 저희 집이 밥을 안 먹는 줄 아시는데 실제로는 야무지게 챙겨 먹는다"며 "유튜브에 나오는 것보다 훨씬 많이 먹는다"고 말해 웃음을 자아냈다.
한편 배우 김무열은 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 대세 행보를 이어가고 있다. '참교육'은 공개 3일 만에 시청 수 640만 회를 기록하며 글로벌 TOP10 비영어권 TV쇼 부문 1위에 오르는 등 화제를 모았다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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