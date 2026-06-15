김무열과 윤승아가 공개 데이트를 즐겼다. / 사진='승아로운' 유튜브 영상 캡처

배우 윤승아가 남편 김무열과의 데이트 현장을 공개했다. 2015년 결혼한 두 사람은 슬하에 아들 하나를 두고 있다.지난 14일 유튜브 채널 '승아로운'에는 '요즘의 일상들, 플리마켓 소식 그리고 내 사랑 부'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 김무열과 자유로운 데이트를 즐기는 윤승아의 모습이 담겼다.두 사람은 단둘이 외식을 즐기러 맛집을 찾았다. 윤승아는 편안한 차림으로 모습을 드러냈고, 김무열은 모자와 마스크를 착용한 채 등장했다. 음식이 나오자 마스크를 벗은 김무열은 윤승아의 구독자들을 향해 손을 흔들며 인사하는 등 자연스러운 모습을 보였다.특히 메뉴를 함께 고르고 음식을 나눠 먹는 두 사람의 모습에서는 결혼 11년 차 부부답지 않은 다정한 분위기가 느껴졌다. 윤승아는 밥을 먹던 도중 "많은 분이 저희 집이 밥을 안 먹는 줄 아시는데 실제로는 야무지게 챙겨 먹는다"며 "유튜브에 나오는 것보다 훨씬 많이 먹는다"고 말해 웃음을 자아냈다.한편 배우 김무열은 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 대세 행보를 이어가고 있다. '참교육'은 공개 3일 만에 시청 수 640만 회를 기록하며 글로벌 TOP10 비영어권 TV쇼 부문 1위에 오르는 등 화제를 모았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr