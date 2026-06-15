아이유와 김태연이 결혼식장에서 포착됐다. / 사진=김태연 SNS

가수 겸 배우 아이유가 '폭싹 속았수다' 아역 배우와 결혼식장에서 포착됐다.지난 14일 배우 김태연의 어머니는 "울 태연 양의 세상 최애!!! 아이유언니 만남. 결혼식 갔다가 언니 바로 옆에서 울딸래미 소원성취"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.공개된 사진 속 아이유는 김태연 옆에서 미소를 지으며 카메라를 응시하고 있다. 결혼식 하객으로 참석한 두 사람이 나란히 단체 사진을 찍은 것으로 보인다.김태연의 어머니는 "태연이의 별거 아닌 작은 선물에 아이 마음까지 신경 써 주면서 마지막까지 고맙단 말을 전해주는 아이유님"이라고 전했다. 그는 "여러 번 심쿵했네요. 지은님 항상 건강하세요"라고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.김태연은 지난해 공개된 넷플릭스 '폭싹 속았수다'에서 어린 애순 역을 맡아 깊은 인상을 남겼다. 작품이 끝나고도 좋은 인연을 이어온 두 사람의 근황에 팬들의 관심이 쏠렸다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr