신예은이 '꽃뱀' 소문에 정면돌파한다./사진제공=ENA

신예은이 '꽃뱀' 소문에 정면돌파한다./사진제공=ENA

신예은이 '꽃뱀' 소문에 정면돌파한다.15일 오후 10시 방송되는 ENA 월화드라마 ‘닥터 섬보이’ 5회에서는 소문의 근원지인 육하리(신예은 분)의 ‘전남친’ 조동섭(이원정 분)과 신경전을 벌이는 도지의(이재욱 분)의 모습이 공개된다.지난 방송에서 의사 킬러 꽃뱀이라는 ‘소문’의 변수는 진전하던 도지의와 육하리의 관계를 흔들었다. 질투와 엇갈린 오해로 관계의 틈이 벌어지는 가운데, 도지의는 “나는 왜 안 물어요?”라며 육하리를 향한 마음을 내비쳤다. 그러나 응급 상황 속에서 육하리의 손을 잡고 용기 낸 도지의가 바다로 빠지는 모습이 충격을 안겼다.방송 전 공개된 스틸컷에는 도지의, 육하리, 조동섭의 삼자대면 현장이 담겼다. 어쩐지 못마땅한 도지의와 당황스럽고 불편한 육하리의 표정에서 불편한 만남을 짐작게 한다. 특히 조동섭의 도발에도 눈 깜짝 않고 어깨까지 두드리며 신경전을 벌이는 도지의의 모습이 흥미롭다. 이를 지켜보며 차오르는 눈물을 참는 육하리, 그리고 약이 오른 듯 감정을 숨기지 못하는 조동섭의 반응에 이목이 쏠린다.병실에서의 하룻밤도 포착됐다. 환자 도지의 대신 침대에 누워 있는 육하리. 서로를 의식하는 듯 포갠 두 손과 입가에서 떠나지 않는 미소가 눈길을 끈다.제작진은 “소문에 맞서는 과정 속 육하리의 비밀이 밝혀진다. 진심을 터놓은 도지의와 육하리의 관계에도 터닝포인트가 찾아올 것”이라며 “도지의의 사고 소식은 편동도에도 영향을 미친다. 누군가에게는 시련을, 또 다른 누군가에게는 갈등을 불러올 변화 역시 지켜봐 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr