사진제공=빌리프랩

가수 에반(EVAN)이 서로 다른 분위기를 가진 신곡들로 새로운 음악적 여정을 떠날 채비를 마쳤다.에반은 지난 13일 오후 공식 SNS 채널을 통해 첫 디지털 싱글 'RIDE OR DIE'에 수록될 예정인 곡들의 초기 데모 음원 중 일부를 공개했다. 공개된 곡은 싱글과 제목이 같은 타이틀곡 'Ride or Die'와 수록곡 'Overflow' 두 가지다. 에반은 두 곡 모두의 작사, 작곡, 프로듀싱을 직접 맡아 작업을 진행했다. 정식 발매에 앞서 데모 버전을 먼저 노출한 것은 작업물에 대한 주도적인 태도를 보여주는 대목이다.타이틀곡 'Ride or Die'는 에반의 개성 있는 보컬 표현이 중심을 이루는 곡이다. 팝 록을 바탕으로 하이퍼팝의 요소를 결합한 얼터너티브 록 장르이며, 다양한 음악적 구성을 취합한 형태다. 상대방에게 사랑을 구하는 내용과 점차 커져가는 감정을 다루는 동시에, 팬들을 향한 메시지도 함께 담아냈다.반면 수록곡 'Overflow'는 잔잔한 음향이 주를 이루는 인디팝 장르다. 제목의 의미처럼 물이 가득 차올라 넘치기 직전의 상태를 음악적으로 묘사했다. 에반은 마음속에서 일어나는 여러 감정의 변화를 물이 채워진 유리잔이라는 소재에 빗대어 표현했다. 감정의 결론을 명확히 규정하지 않고 여운을 남겨두어, 감상하는 이들의 상황에 따라 위로나 슬픔 등 다양한 해석이 가능하도록 유도했다.한편 에반은 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'RIDE OR DIE'를 발표한다. 마지막까지 동행한다는 뜻을 담은 이번 싱글을 시작으로 에반은 본인만의 감성과 향후 전개할 음악 활동의 기틀을 보여줄 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr