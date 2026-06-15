정준원 / 사진=텐아시아 DB

정준원 / 사진 제공: 에일리언컴퍼니

배우 정준원이 드라마 '유부녀 킬러'에 출연한다.정준원은 오는 7월 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'(기획 권성창 / 극본 김은희 / 연출 윤종호 / 제작 본팩토리, 바람픽쳐스, 스튜디오핌)에 권태성 역으로 출연한다.'유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 어느 워킹맘의 고군분투 워라벨(work & life balance) 사수기를 그린 드라마다. 극 중 정준원은 유보나(공효진 분)의 남편이자 신문사 탐사보도팀 기자 권태성 역을 맡았다.정준원이 연기하는 권태성은 세상의 온갖 불의에 물불 가리지 않고 덤벼드는 저돌적인 성격의 소유자로 외적으로는 훤칠한 외모와 유머 감각을 겸비해 늘 유쾌하지만 가슴 깊은 곳에 비밀과 고뇌를 안고 살아가는 인물이다. 정준원은 거리낌 없이 애정을 표현하는 사랑꾼 남편과 딸바보 아빠의 면모를 다채롭게 오가며 가족을 지키기 위해 분투하는 서사를 리얼하게 그려낼 예정이다.지난 2015년 영화 '조류인간'으로 데뷔한 정준원은 영화 '프랑스 영화처럼', '동주', '박열', '리틀 포레스트', '독전', '어린 의뢰인', '독전2', '탈주' 등에 출연했다. 드라마 '드라마 스페셜-잊혀진 계절', '동네변호사 조들호2: 죄와벌', 'VIP', '허쉬', '모범가족', '언젠가는 슬기로울 전공의생활' 등에 출연했다.한편, 정준원이 출연하는 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'는 오는 7월 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr