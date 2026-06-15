김대호가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

김대호가 '위대한 가이드3'에서 서운함을 표출한다. / 사진제공=MBC

어부섬을 찾은 '위대한 가이드3' 출연진 / 사진제공=MBC

'위대한 가이드3' 김대호가 "늦게 합류한 게 서러워서"라며 출연진들의 텃세에 불만을 표출한다.오는 16일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 악어와의 만남 이후 에티오피아 어부들이 살아가는 '어부섬'을 찾은 박명수, 최다니엘, 이무진의 여정이 공개된다. 문명과 떨어진 환경에서 스스로 삶의 터전을 일구며 살아가는 어부들의 일상을 직접 경험한 세 사람의 이야기가 흥미를 더한다.이날 차모 호수 투어 도중 선장의 제안으로 어부섬을 찾게 된 박명수, 최다니엘, 이무진은 최소한의 도구만으로 살아가는 어부들의 일상을 직접 마주한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 김대호는 "내 로망"이라며 부러움을 표출한다. 그러나 삼형제가 현장에 함께하지 못한 자신을 향해 은근한 텃세를 부리자 "하루 늦게 합류한 게 너무 서럽다. 다음부터는 무조건 스케줄을 비우겠다"라며 불만을 표출해 웃음을 안긴다.현지 어부들은 직접 잡은 민물고기로 끓인 탕을 대접하며 삼형제를 식탁으로 초대한다. "흙냄새 때문에 민물고기를 못 먹는다"던 박명수와 최다니엘이 선뜻 숟가락을 들지 못하는 가운데, 막내 이무진이 먼저 나선다. 하지만 개미가 떠다니는 민물고기탕의 모습에 이무진 역시 잠시 망설이는 모습을 보인다. 과연 이무진이 쉽지 않은 비주얼의 민물고기탕 앞에서 어떤 선택을 할지 관심이 쏠린다.'위대한 가이드3'는 16일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr