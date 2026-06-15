'오은영 리포트-결혼 지옥'에서 '야너두 부부'의 사연이 공개된다. / 사진제공=MBC '오은영 리포트 – 결혼 지옥'

'오은영 리포트 – 결혼 지옥'은 매주 월요일 오후 9시에 방송한다. / 사진제공=MBC '오은영 리포트 – 결혼 지옥'

'오은영 리포트-결혼 지옥'에 젠지(Z세대) 부부가 출연한다.15일 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서 어린 나이에 결혼해 두 아이를 키우고 있는 '야너두 부부'의 사연이 공개된다.올해 24살인 아내는 연년생 두 아이를 돌보는 것은 물론, 집안일까지 홀로 도맡아 하고 있다. 여기에 남편과 함께 운영 중인 청소 업체 일까지 병행하며 고단한 현실을 살아가고 있다. 하루 종일 아이를 돌본 뒤에도 청소 현장으로 향하는 아내의 바쁜 일상이 안타까움을 자아낸다.특히 아내는 "출산 6개월 만에 생계를 위해 기사 식당 설거지 아르바이트를 했었다"고 밝힌다. 이어 또래 친구들처럼 평범한 20대의 일상을 누리고 싶다며 눈물을 쏟아낸다. MC 소유진은 아내의 모습을 보고 끝내 눈물을 흘린다.두 사람은 밤 11시가 돼서야 처음으로 마주 않아 식사를 한다. 하지만 두 사람의 갈등은 계속된다. 아내는 "날 사랑하지 않는 것 같다. 다정한 말 한마디 해주는 게 그렇게 힘드냐"며 서러움을 토로하고, 남편은 "내가 뭘 달래주냐. 나도 힘들다"고 싸늘한 반응을 보인다.오은영 박사는 "남편은 인간으로서 생존에 필수적인 것들을 가족에게 해주지 않는다. 이건 남편의 문제다"고 지적한다. 이어 현재 부부 갈등의 핵심이 무엇인지 예리하게 짚어낸다고 해 궁금증을 자아낸다.'오은영 리포트 – 결혼 지옥'은 매주 월요일 오후 9시에 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr