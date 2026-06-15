김재선이 '참교육'에 출연했다./사진제공=넷플릭스

김재선이 '참교육'에 출연했다./사진제공=넷플릭스

배우 김재선이 ‘참교육’ 속 악랄한 캐릭터와 다른 순박한 ‘본캐’의 매력을 발산했다.지난 12일 소속사 엔터세븐 공식 유튜브 채널에는 ‘넷플릭스 참교육 '와이파이 빌런 걔' 치호의 노안 해명’이라는 제목의 영상이 게재됐다. ‘참교육’에서 신종 학교 폭력의 중심에 선 이치호 역을 맡아 열연한 김재선은 인터뷰 영상을 통해 인간적인 매력으로 시선을 모았다.김재선은 ‘참교육’ 비하인드 토크부터 댓글 읽기, Q&A까지 진행했다. 그는 선배들의 사진을 벽에 붙여 대사를 연습하고, 자다 일어나는 장면 하나까지 수십 번 영상을 촬영하며 연구했다고 밝혔다. 사실적인 오토바이 신을 위해 3주간 연습에 매진하고, 감정선을 유지하려 촬영장에서 피해자 역의 배우와 거리를 두는 등 지능형 가해자의 서늘함을 구현하기 위한 고뇌를 밝혔다.김재선은 “제가 출연한 작품들이 시청자분들과 관객분들께 좋은 영향력을 주는 배우가 되고 싶다. 위로가 됐으면 하는 바람”이라며 “앞으로도 더 열심히 해서 많이 얼굴 비치는 배우가 되도록 많이 노력하겠다”고 전했다.2025년 데뷔한 김재선은 연극 무대와 스크린을 넘나들며 내공을 쌓아왔다. 연극 ‘갈매기’, ‘시련’, ‘햄릿’, ‘리어왕 외전’ 등으로 기본기를 다졌고, 영화 ‘로비’, ‘눈동자’, ‘전지적 독자 시점’과 디즈니+ ‘나인퍼즐’, 넷플릭스 ‘굿뉴스’ 에 출연했다.넷플릭스 ‘다 이루어질지니’의 정준우 역을 통해 일명 ‘수지 왈츠남’으로 눈길을 끌었고, ‘사냥개들2’의 동우 역과 ‘참교육’의 이치호까지 유연하게 소화해 냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr