배우 겸 가수 남규리가 노숙인 복지시설을 찾아 봉사활동에 참여하며 따뜻한 나눔을 실천했다./사진=유튜브 'HUG' 영상

배우 겸 가수 남규리가 노숙인 복지시설을 찾아 봉사활동에 참여하며 따뜻한 나눔을 실천했다.남규리는 지난 11일 강남중앙침례교회 사회 봉사단체 '허그(HUG)' 회원들과 함께 서울역 인근 노숙인 복지시설 '만나샘'을 찾아 봉사활동을 진행했다.이번 활동은 여름철을 앞두고 노숙인들의 건강과 위생을 살피고 따뜻한 식사를 제공하기 위해 마련됐다. 남규리는 빨래와 화장실 청소, 설거지 등 쉼터의 궂은일을 묵묵히 도왔고, 직접 준비한 음식으로 배식 봉사에도 참여했다. 또 쉼터를 찾은 노숙인 전원에게 위생용품과 여름 대비 용품을 전달하며 마음을 나눴다.남규리는 2년째 '허그'와 함께 봉사활동을 이어오고 있다. 봉사 후에는 노숙인들과 한 테이블에 앉아 식사를 함께하고 대화를 나누는 등 격의 없는 소통의 시간을 가졌다.'허그' 관계자는 "남규리 씨가 궂은일도 마다하지 않고 진심으로 봉사에 임해주어 현장에 큰 활력이 되었다"며 "특히 현장에서 싸이의 '기댈 곳'을 열창해 고된 삶에 지친 이들의 마음에 깊은 감동과 위로를 선사했다"고 전했다.남규리의 선행은 일회성에 그치지 않았다. 그는 지난해 9월 열린 '만나샘' 20주년 행사에도 '허그' 회원 자격으로 참여했다. 당시 '기댈 곳'을 부르며 현장을 울렸고, 노숙인들의 앙코르 요청에 잠긴 목소리로 쿨의 '사랑합니다'를 무반주로 선보이며 여운을 남겼다.관계자는 "씨야 완전체 컴백 활동과 콘서트 준비로 눈코 뜰 새 없이 바쁜 일정 속에서도 변함없이 소외된 이웃을 돌보며 선한 영향력을 전파하고 있는 남규리 씨와 봉사단체 '허그'의 아름다운 동행이 각박한 세상에 귀감이 되고 있다"고 덧붙였다.남규리는 개인 유튜브 채널 '귤멍'을 통해 팬들과 소통하고 있다. 최근에는 쿠팡플레이 'SNL 코리아'에서 능청스러운 코믹 연기를 선보이며 호평받았다. 또 남규리가 속한 그룹 씨야는 15년 만의 완전체 활동에 나서고 있다. 6월 중 각종 음악방송 출연과 함께 데뷔 20주년 전국투어 콘서트 'THE FAN'을 개최하며 본격적인 활동을 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr