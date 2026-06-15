배우 허남준이 자신의 연애 스타일에 대해 언급하고 있다. / 사진=하지영 유튜브 채널

사진=하지영 유튜브 채널

허남준과 홍이설의 열애설이 제기된 가운데, 홍이설이 직접 이를 부인했다. / 사진=텐아시아 DB, 홍이설 SNS

모델 겸 배우 홍이설이 허남준과 열애설을 직접 부인한 가운데, 허남준의 연애 스타일 발언이 회자되고 있다.지난 10일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 '허남준, "상의탈의 계약서 있습니다"ㅋㅋㅋ 연애부터 결혼까지 허남준의모든 것!'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.해당 영상 속에서 하지영은 허남준에게 "좋아하면 다가가는 편이냐, 기다리며 서성이는 편이냐"고 물었다. 이에 허남준은 "그때그때 다른 것 같다"며 "시기마다, 사람마다, 제 마음의 크기마다 다르다"고 답했다. 이어 하지영이 플러팅 방식에 대해서도 묻자 허남준은 "그 사람이 나에게 마음이 있다고 느끼면 잘하게 되고, 아니라면 소극적으로 되는 것 같다"고 말했다.앞서 최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 허남준과 홍이설이 열애 중이라는 의혹이 흘러나왔다. 이에 홍이설은 지난 13일 "언급되고 있는 배우와는 동료 사이일 뿐"이라며 열애설을 직접 부인했다.홍이설과 허남준은 같은 성균관대학교 예술대학 연기예술학 출신이다. 홍이설은 1997년생, 허남준은 1993년생이다. 홍이설은 현재 방영 중인 드라마 SBS '멋진 신세계' 속 차세계(허남준 분)의 비서 역으로 얼굴을 비추고 있다.한편 두 사람이 함께 출연 중인 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 악질해진 무명 배우 신서리(임지연 분)와 자본주의의 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계의 전쟁 같은 로맨스를 그린 작품이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr