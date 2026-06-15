'히든아이'가 전과 6범 권재찬의 살인 사건을 다룬다. / 사진=MBC 에브리원 '히든아이'

권재찬의 범행에 스튜디오가 충격에 빠진다. / 사진=MBC 에브리원 '히든아이'

'히든아이'에서 전과 6범 범죄자의 뻔뻔함과 잔혹한 민낯이 공개된다.15일 방송되는 MBC에브리원 범죄 분석 예능 '히든아이'에서는 강도강간과 특수절도 등 전과 6범 권재찬의 살인 사건 전말을 조명한다.'라이브 이슈'에서는 인천 실종 여성 사건을 추적한다. 딸의 신고를 받고 수사를 시작한 경찰은 실종 여성의 시신을 발견했다. CCTV에는 권재찬이 피해자의 차량에서 내리고 피 묻은 면장갑을 버리는 장면이 포착됐다.권재찬은 증거 영상에도 "나는 시신 유기만 도왔을 뿐"이라고 말했다. 그는 진범으로 박 씨라는 인물을 지목했고 경찰은 권재찬과 박 씨의 관계를 추적하기 시작했다.그러나 수사망이 좁혀질수록 권재찬의 계획범죄 가능성이 짙어졌다. 휴대전화 검색 기록과 범행 준비 정황이 포착되고 권재찬이 처방받은 수면제 성분이 피해자 몸에서 검출된 것. 그럼에도 권재찬은 우발적 범행이라는 주장을 굽히지 않고 변명을 이어갔다.결국 경찰은 을왕리에서 박 씨의 휴대전화 신호를 포착했고 이후 공범의 충격적인 행방이 밝혀진다. 박하선은 "3살짜리도 안 믿을 말"이라며 분노했고 출연진 모두 권재찬의 뻔뻔한 태도에 충격을 감추지 못했다.'히든아이'는 매주 월요일 저녁 8시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr