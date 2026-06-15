전민기, 정미녀가 각방 살이 일상을 공개한다./사진=정미녀 SNS

전민기, 정미녀가 각방 살이 일상을 공개한다./사진제공=MBN

전민기, 정미녀 부부의 일상이 MBN 새 가족 관찰 리얼리티 '남의 집 귀한 가족'(이하 '귀한 가족')에서 베일을 벗는다.오는 16일 방송되는 MBN 예능 ‘남의 집 귀한 가족’(이하 ‘귀한 가족’) 3회에서는 전민기·정미녀 부부의 일상이 공개된다.이날 전민기는 스튜디오에서 “제 편을 들어달라”라고 호소한다. 이어진 인터뷰에서 아내 정미녀는 “자꾸 남편을 괴롭히고 복수하고 싶다”, “아이가 없었으면 헤어졌을지도 모른다”, "숨소리도 듣기 싫을 정도"라고 말한다.전민기는 아들 방, 정미녀는 안방에서 각각 따로 하루를 시작하는 ‘각방살이’를 공개한다. 두 사람은 공용 공간인 거실에서조차 마주치지 않으려 서로의 동선을 눈치 보고, 집안일과 빨래까지 철저히 따로 하는 등 거리두기 일상을 이어간다. 이를 지켜보던 출연진은 “이거 진짜 콘셉트 아니냐”며 입을 다물지 못한다.하교한 아들과 탁구장을 찾았다가 배우 임지규 부자를 만난 전민기는 ‘공동 육아’를 명목으로 예고도 없이 이들을 집으로 초대한다. 또 다른 아나운서 후배 가족까지 연이어 집으로 불러들인다.갑작스러운 ‘눈치 제로’ 홈파티와 마주하게 된 정미녀는 참았던 분노를 터뜨린다. 계획이 완전히 틀어진 채 지쳐가던 정미녀는 급기야 “나 지금 좀 한계야”라며 폭발한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr