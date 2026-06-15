홍서범 아들은 양육비 미지급 의혹있는데…딸 홍석주, 연예인 2세들과 네컷사진

'내 새끼의 연애' 출연진들이 함께 찍은 네 컷 사진을 공개하며 끈끈한 우정을 자랑했다.최근 SNS에는 예능 프로그램 '내 새끼의 연애' 출연진들이 촬영한 네 컷 사진이 게재됐다. 공개된 사진에는 홍서범의 딸 홍석주, 전희철의 딸 전수완, 김대희 딸 김사윤, 이철민 딸 이신향이 다정하게 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다.사진 속 이들은 카메라 앞에서 각양각색 표정을 지으며 발랄한 매력을 발산했다. 네 사람은 장난기 가득한 표정과 윙크로 시선을 사로잡았고, 두 번째 컷에서는 손하트 포즈를 맞춰 하며 화기애애한 분위기를 연출했다.한편 홍서범·조갑경의 아들은 임신 중 불륜 및 양육비 미지급 의혹에 휩싸인 상태다. 대전가정법원 가사1부(나)는 오는 25일 전처 A씨가 홍서범 아들 B씨를 상대로 제기한 사실혼 파기에 따른 손해배상 청구 소송 항소심 판결선고기일을 열 예정이다.홍서범과 조갑경은 1994년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 세 남매는 SBS '붕어빵', JTBC '유자식 상팔자', MBN '다 컸는데 안 나가요' 등 가족 예능을 통해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr