한윤서가 '조선의 사랑꾼'에서 눈물을 쏟는다. / 사진제공=TV조선

한윤서가 '조선의 사랑꾼'에서 눈물을 쏟는다. / 사진제공=TV조선

'조선의 사랑꾼' 한윤서가 고향집을 찾아 오열한다.15일 방송되는 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 결혼을 앞두고 예비 신랑과 미리 살림을 합친 한윤서가 고향 청도를 찾는다. 이날 한윤서의 엄마는 오랜만에 집을 찾은 딸을 위해 정성껏 밥상을 차렸고, "원래 객지 생활하면 엄마 밥이 제일 그립다"며 반가움을 표현한다. 하지만 한윤서는 푸짐한 밥상 앞에서 갑자기 눈물을 쏟는다.한윤서의 부모님은 갑작스러운 딸의 눈물에 당황하며 이유를 묻지만, 한윤서는 한동안 말을 잇지 못한다. 이에 아버지는 "집에 오니까 그냥 울고 싶냐"며 딸을 다정하게 다독인다. 이후 한윤서는 "힘들어서 그런 건 아니고, 결혼을 준비하다 보니까..."라며 조심스럽게 속내를 털어놓기 시작한다. 한윤서가 눈물을 보인 이유는 방송을 통해 공개된다.한편 한윤서는 그간 '조선의 사랑꾼'을 통해 예비 시어머니와의 갈등, 4억5000만 원의 대출을 안고 진행한 신혼집 마련, 경제적 문제로 인한 말다툼 등 결혼을 준비하는 과정에서 겪은 크고 작은 불화를 가감 없이 공개해왔다.'조선의 사랑꾼'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr